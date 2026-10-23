Faire vivre l’héritage de la légendaire piste Hô Chi Minh en mer

À l’occasion du 65 e anniversaire de la piste Hô Chi Minh en mer, le Vietnam s’attache à préserver et à valoriser cet héritage historique, symbole de courage et d’ingéniosité, tout en transmettant aux jeunes générations la mémoire de cette page majeure de l’histoire nationale et la volonté de défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays.

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Photo : VNA/CVN

La piste Hô Chi Minh en mer est entrée dans l'histoire nationale comme un exploit, un symbole du courage, de la volonté, de l'intelligence et de la créativité du peuple vietnamien. Ces valeurs prestigieuses continuent d'être transmises afin que les jeunes générations soient fières et contribuent à la défense de la souveraineté maritime et insulaire.

Le 23 octobre 1961, le ministère de la Défense a décidé de créer la Brigade de transport maritime 759, sous le nom de code de "Flottille sans numéro", devenue plus tard la Brigade 125 de la Marine. Sa mission était d'ouvrir une route stratégique pour transporter hommes et armes en soutien au champ de bataille du Sud. De 1961 à 1975, la piste Hô Chi Minh en mer a acheminé des centaines de milliers de tonnes d'armes et des dizaines de milliers de personnes, contribuant grandement à la victoire finale et à la réunification nationale.

Cette année, à l’occasion du 65e anniversaire de l’ouverture de la piste, le vétéran Trân Van Lich, originaire de Hai Phong, a retrouvé ses anciens compagnons d’armes. Plus de six décennies ont passé, mais ses souvenirs demeurent intacts, notamment la fierté d’avoir servi à bord du Phuong Dông 1, le navire qui a ouvert la voie en octobre 1962. Sous le commandement du capitaine Lê Van Môt et du commissaire politique Bông Van Dia, le bâtiment a acheminé 28 tonnes d’armes jusqu’à Vàm Lung, dans la province de Cà Mau. Rebaptisé par la suite HQ-671, il a reçu à deux reprises le titre de Héros des Forces armées populaires.

Photo : VNA/CVN

Se remémorant ces années héroïques, le vétéran de plus de 80 ans a évoqué les difficultés, les tempêtes et l'encerclement par l'ennemi. Son souvenir le plus marquant remonte à août 1964, lorsque son navire s'est échoué sur un haut-fond. Grâce à la bravoure du capitaine Hô Duc Thanh, l'équipage de 21 membres a réussi à dégager le bâtiment et à accomplir sa mission.

Lors de ces retrouvailles, les anciens combattants ont également rendu hommage à leurs camarades disparus. Trân Van Huu, vice-président de l’Association traditionnelle de la piste Hô Chi Minh en mer, a évoqué avec émotion l’offensive du Têt de 1968. Sur les quatre navires partis simultanément, un seul est revenu. Il a exprimé sa profonde gratitude envers la population de Hai Phong, qui a constitué le principal soutien à l’arrière de la "Flottille sans numéro".

Faisant écho à ces leçons historiques, le contre-amiral Vu Anh Tuân, directeur politique de la Marine, a affirmé que l'exploit de la piste Hô Chi Minh en mer montre la capacité et la volonté du peuple vietnamien à surmonter les épreuves. La Marine attache une grande importance à la préservation de ce patrimoine historique, à l'éducation patriotique et au renforcement de la fidélité envers la Patrie, le Parti et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Le contre-amiral a également insisté sur le rôle déterminant du soutien populaire dans le succès de cette voie maritime. Dans le prolongement de cette leçon, la Marine déploie des programmes d’aide aux pêcheurs afin de leur permettre de poursuivre leurs activités en mer. Ces dispositifs comprennent notamment des opérations de secours, une assistance médicale et un soutien en cas de catastrophe naturelle.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'Association traditionnelle de la piste Hô Chi Minh en mer œuvre activement depuis 18 ans pour soutenir les familles des anciens combattants et préserver les sites historiques, contribuant à la reconnaissance de huit sites de la "Flottille sans numéro", dont six classés monuments nationaux spéciaux.

Aujourd’hui, le site national spécial du port K15, à Dô Son, dans la ville de Hai Phong, demeure un lieu de mémoire essentiel. Point de départ des navires sans numéro, il continue d’être préservé et valorisé à travers des activités éducatives et culturelles destinées à transmettre aux jeunes générations l’amour de la Patrie et le souvenir de cette page majeure de l’histoire nationale.

VNA/CVN