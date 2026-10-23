Le Premier ministre belge accueille le dirigeant Tô Lâm à Bruxelles

Le Premier ministre belge Bart De Wever a présidé à Bruxelles la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en visite officielle en Belgique.

>> Vietnam - Belgique : des perspectives de coopération prometteuses

>> Vietnam - UE et Vietnam - Belgique : propulser les relations vers de nouveaux sommets

>> Vietnam - Belgique : un partenariat aux ambitions renouvelées

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre belge Bart De Wever a présidé, le 23 octobre à la mi-journée (heure locale), au Palais d’Egmont à Bruxelles, la cérémonie officielle d’accueil du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en visite officielle en Belgique.

Lors de la cérémonie, les deux dirigeants ont présenté les membres de leurs délégations respectives, avant de prendre place devant les drapeaux nationaux des deux pays. Les hymnes nationaux du Vietnam et de la Belgique ont ensuite été interprétés.

À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, le Vietnam et la Belgique n’ont cessé de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l’agriculture, l’éducation, les sciences et technologies et la coopération au développement, tant au niveau fédéral qu’à celui des régions et des communautés.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, les échanges économiques et commerciaux bilatéraux se sont rapidement développés. La Belgique est actuellement le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN.

Cette visite intervient dans un contexte favorable, marqué par plus de 50 ans de relations diplomatiques et huit années de partenariat stratégique dans l’agriculture, établi en 2018, ainsi que par une confiance politique et une compréhension mutuelle croissantes. Elle devrait contribuer à porter les relations Vietnam - Belgique à un niveau supérieur et à donner un nouvel élan à la coopération dans les domaines où les deux pays disposent d’atouts.

VNA/CVN