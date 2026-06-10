Un dirigeant italien souligne l’importance des relations avec le Vietnam

Le 9 juin, le Sénat italien a approuvé la loi ratifiant les traités de coopération judiciaire et d’entraide juridique en matière pénale entre l’Italie et le Vietnam.

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Photo : Agence Anadolu/CVN

S’exprimant à cette occasion, le sénateur Giulio Terzi, président de la Commission des politiques de l’Union européenne (UE) du Sénat italien, a souligné qu’il s’agit d’une étape particulièrement significative dans l’ensemble des relations entre l’Italie et le Vietnam, un pays en plein essor en Asie du Sud-Est. Grâce à une croissance économique remarquable, comprise entre 7% et 10 % ces dernières années, le Vietnam est devenu un acteur de référence en Asie et sur la scène internationale.

Selon lui, dans le cadre du partenariat bilatéral et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’UE, les deux pays partagent de nombreux objectifs communs dans des domaines clés tels que la justice, la défense, l’agriculture, l’énergie, la cybersécurité, la recherche et l’innovation, ainsi que dans des secteurs stratégiques d’avenir comme la production de semi-conducteurs et l’exploitation des terres rares.

Au-delà des intérêts économiques, l’ancien ministre italien des Affaires étrangères a salué la politique extérieure du Vietnam, notamment son attachement au multilatéralisme et au respect du droit international. Selon lui, le Vietnam a démontré son sens des responsabilités sur la scène internationale en appliquant rigoureusement la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que le principe fondamental selon lequel les engagements doivent être respectés.

Giulio Terzi a rappelé que l’Italie figurait parmi les premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1973. Aujourd’hui, l’Italie est le deuxième marché d’exportation du Vietnam au sein de l’Union européenne, tandis que le Vietnam constitue le principal partenaire économique et commercial de l’Italie en Asie du Sud-Est. Plus de 150 entreprises italiennes y sont implantées, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des technologies et du luxe.

Le sénateur Giulio Terzi a également affirmé que le gouvernement vietnamien avait, dès le début de son mandat actuel, manifesté un profond intérêt pour la vision portée par le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni, en particulier dans les domaines de la connectivité, du développement technologique et de la croissance, ainsi que pour le projet de Corridor économique Inde–Moyen-Orient–Europe (IMEC) et le Plan Mattei pour l’Afrique.

VNA/CVN