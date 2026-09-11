Vietnam - États-Unis

Les entreprises américaines mobilisées pour retrouver les disparus de guerre

L’USABCI mobilise les ressources et l’expertise des entreprises américaines pour soutenir le Vietnam dans la recherche et l’identification des personnes portées disparues pendant la guerre.

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Photos : VNA/CVN

L’US - ASEAN Business Council Institute (USABCI) intensifie sa mobilisation auprès des entreprises américaines afin de soutenir le Vietnam dans la recherche, la vérification et l’identification des militaires portés disparus pendant la guerre.

Le 10 septembre à Washington, l’USABCI a notamment mis en relation le groupe Atlas Air avec l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, afin de présenter la participation de l’entreprise à l’Initiative de recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI).

La VWAI est une initiative du gouvernement américain visant à aider le Vietnam dans la recherche, la vérification et l’identification des personnes portées disparues pendant la guerre. L’USABCI, partenaire officiel de sa mise en œuvre, mobilise les ressources, l’expertise et les contributions du secteur privé américain en fonction des besoins du Vietnam.

Les activités de la VWAI portent sur quatre domaines : la numérisation des archives, les analyses ADN médico-légales, la recherche et la récupération des dépouilles sur le terrain, ainsi que l’échange d’informations et le dialogue. À ce jour, l’initiative a mobilisé 360.000 dollars auprès du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

La VWAI a également renforcé sa coopération avec les organismes vietnamiens. Une délégation s’est rendue au Vietnam du 1er au 5 juin et a tenu, le 10 août, une table ronde avec le ministère vietnamien de la Défense. L’USABCI a par ailleurs organisé des visites d’entreprises américaines au Vietnam afin de mieux comprendre les besoins et les opérations sur le terrain. Ces délégations ont notamment rencontré d’anciens combattants et visité, dans la province de Quang Tri, un cimetière militaire ainsi qu’un site où des opérations de recherche et de récupération de dépouilles étaient en cours.

Dans un entretien accordé à la VNA, Margaret Hanson-Muse, présidente-directrice générale de l’USABCI, a indiqué que son organisation caritative, active dans le domaine humanitaire, avait été associée à l’initiative avec le soutien du gouvernement américain afin de sensibiliser davantage le secteur privé aux efforts de recherche des disparus et de contribuer au processus de réconciliation entre les deux pays.

Selon elle, l’USABCI souhaite mobiliser davantage d’entreprises américaines disposant de compétences et de technologies susceptibles de répondre aux besoins du Vietnam, notamment dans les domaines de l’ADN et de la recherche des dépouilles.

L’USABCI identifie d’abord les besoins du Vietnam, puis recherche parmi ses entreprises membres celles disposant des compétences appropriées. Les contributions peuvent prendre la forme de financements ou de matériel. Les fonds mobilisés servent également à acquérir du matériel supplémentaire afin de soutenir la campagne vietnamienne des "500 jours et nuits".

Margaret Hanson-Muse a souligné que la question des disparus de guerre revêtait non seulement une portée humanitaire, mais constituait également un élément important des relations Vietnam - États-Unis.

L’USABCI espère que la participation accrue du secteur privé permettra de renforcer les ressources et les technologies consacrées à la recherche et à l’identification des disparus.

VNA/CVN