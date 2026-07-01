Le Vietnam envoie un deuxième vol d’aide au Venezuela

Moins de vingt-quatre heures après un premier vol de secours, Vietnam Airlines a effectué dans la nuit du 29 juin un deuxième vol spécial transportant 46,8 tonnes d’aide humanitaire du Vietnam vers le Venezuela. Cette nouvelle mission vise à assurer la continuité des opérations de secours à la suite du séisme.

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Le vol VN68 assuré par un Airbus A350 gros-porteur, a décollé de l’aéroport international de Nội Bài à 23h30 le 29 juin. Après une escale technique à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (France), l’appareil a poursuivi sa route vers l’aéroport international Simón Bolívar à Caracas, capitale du Venezuela, achevant un trajet de près de 24 heures entre le Vietnam et le Venezuela.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Les 46,8 tonnes de fret comprennent des marchandises destinées à venir en aide à la population vénézuélienne ainsi que des équipements et des fournitures destinées aux équipes de recherche et de sauvetage.

Afin d’assurer cette mission de transport, Vietnam Airlines a mobilisé un équipage de 15 personnes, composé de six pilotes, trois membres du personnel navigant commercial, deux ingénieurs et quatre agents d’assistance au sol.

La mobilisation successive de deux avions gros-porteurs pour cette mission exceptionnelle pourrait avoir des répercussions sur le programme d’exploitation habituel de la compagnie pendant la haute saison estivale. Vietnam Airlines remercie ses passagers de leur compréhension si certains horaires de vols devaient être ajustés dans le cadre de cette mission internationale spéciale.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Auparavant, la compagnie aérienne nationale avait déjà assuré un premier vol transportant 124 membres des forces de secours relevant du ministère de la Défense et du ministère de la Police, ainsi que dix chiens de recherche et 25 tonnes d’équipements à destination du Venezuela. Dès le décollage de ce premier vol, les équipes chargées de l’exploitation, de la maintenance, des opérations aériennes et des services au sol se sont immédiatement mobilisées pour préparer le second vol, garantissant l’acheminement dans les délais, de 46,8 tonnes d’aide humanitaire.

À ce jour, Vietnam Airlines a mené à bien deux vols spéciaux, permettant d’acheminer les équipes de secours et l’aide humanitaire du Vietnam vers le Venezuela, contribuant ainsi à une mise en œuvre rapide des opérations d’assistance humanitaire après le séisme.

Vietnam Airlines/CVN