Quang Ninh se projette comme futur grand pôle urbain national

La province de Quang Ninh a présenté, le 30 juin, ses principaux plans stratégiques, dont le Plan directeur de l’urbanisme de Quang Ninh à l’horizon 2050, avec une vision jusqu’en 2075. À cette occasion, elle a également reçu la décision reconnaissant officiellement Quang Ninh comme province répondant aux critères d’une zone urbaine de catégorie I.

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C’est la première fois que Quang Ninh se dote d’un ensemble cohérent de plans stratégiques définissant son ambition de devenir un grand pôle urbain national.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a souligné que ces plans constituaient une étape décisive pour élargir l’espace de développement de la province, renforcer les liens régionaux et accroître son rayonnement international. Ils doivent également servir de base à la construction d’une ville verte, intelligente et durable.

Le développement urbain de Quang Ninh s’articulera autour de trois corridors de développement, de quatre zones socio-économiques et de cinq pôles de croissance : Ha Long, Vân Dôn, Mong Cai, Quang Yên et l’ensemble patrimonial de Yên Tu - baie d’Ha Long.

Réaffirmant sa volonté d’ouvrir un nouvel espace de développement et de renforcer la confiance des entreprises, le président du Comité populaire provincial, Bùi Van Khang, s’est engagé à numériser les plans d’aménagement et à mettre en place une maquette numérique en 4D au Palais de la planification afin de permettre à la population d’en assurer le suivi.

La province poursuivra également la réforme administrative et l’amélioration de son climat d’investissement afin d’attirer davantage de capitaux nationaux et étrangers.

Illustrant l’attractivité de cette nouvelle dynamique urbaine, Quang Ninh a remis, lors de la conférence, 18 certificats d’approbation et d’enregistrement d’investissement pour des projets représentant un montant total de 45.000 milliards de dôngs (près de 2 milliards de dollars).

VNA/CVN