Le Vietnam déploie son influence culturelle

La semaine dernière, la Une du numéro 21 figurait parmi les plus marquantes du premier semestre de cette année, dans le prolongement de celle du numéro précédent, qui avait également retenu l’attention des lecteurs. Elle venait par ailleurs clore une séquence largement consacrée à des figures féminines, après la présence d’une jeune donneuse de sang à la couverture du numéro 19.

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Cette Une du numéro 21 mettait en lumière plusieurs participantes à un défilé d’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), organisé dans le cadre d’un programme d’échanges culturels coordonné par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger et l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam (MVFA).

L’une d’elles attirait articulièrement l’attention avec un áo dài jaune orné de motifs emblématiques du Vietnam : la fleur de lotus, symbole de pureté, ainsi qu’un village traditionnel évoquant les racines culturelles du pays.

À travers cet événement, le Vietnam confirmait sa capacité à mobiliser ses ressources culturelles afin de renforcer sa présence sur la scène internationale. Le dossier intérieur du numéro 21 proposait d’ailleurs plusieurs autres illustrations de cette “puissance douce vietnamienne”. Les lecteurs y découvraient notamment un autre défilé d’áo dài organisé au cœur de Dresde, en Allemagne, ainsi qu’une prestation remarquée d’acrobates vietnamiens lors de la 14e édition du Festival international du cirque “Éléphant d’Or” 2026, organisée à Gérone, en Espagne. La délégation de la Fédération vietnamienne de cirque y a remporté plusieurs distinctions importantes.

L’ensemble de ces représentations contribue aujourd’hui au rayonnement du savoir-faire et de la culture vietnamiens à l’étranger. Le Président Hô Chi Minh affirmait d’ailleurs que “la culture éclaire la voie de la nation”, soulignant ainsi son rôle essentiel dans l’édification et le développement du pays.

En 2026, le Parti et l’État continuent d’accorder une attention particulière au développement culturel, notamment à travers des politiques favorisant l’intégration internationale. La Résolution N°80 du Politburo, datée du 7 janvier, s’inscrit dans cette orientation.

Le patrimoine culturel vietnamien fait aujourd’hui l’objet d’efforts constants de préservation et de valorisation. Le pays compte près de 40.000 sites classés et environ 70.000 éléments de patrimoine culturel immatériel.

Ces derniers jours, le Vietnam était également présent au 79e Festival de Cannes, en France. L’équipe du film Chrysalis (Chiêc kén) y a attiré l’attention sur les marches, tandis que la participation remarquée de l’actrice Kiêu Chinh, vêtue d’un áo dài traditionnel à l’âge de 89 ans, a suscité de nombreux commentaires. Plusieurs projets de longs métrages commerciaux vietnamiens ont également été présentés au Marché du film du festival.

HERVÉ FAYET/CVN