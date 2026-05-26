La presse singapourienne salue les relations Vietnam - Singapour

Le portail singapourien AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) a publié le 25 mai un article intitulé "Singapour - Vietnam : renforcer la coopération économique dans un contexte mondial en mutation", soulignant que la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à Singapour du 29 au 31 mai intervient dans un contexte marqué par les transformations rapides de l’environnement économique mondial.

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Selon l’article, les ajustements des chaînes d’approvisionnement, les incertitudes économiques persistantes, les fluctuations des marchés de l’énergie ainsi que les évolutions de l’environnement régional continuent d’avoir des répercussions sur les activités commerciales en Asie et au sein de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, les relations entre le Vietnam et Singapour revêtent une importance croissante, non seulement pour la coopération économique bilatérale, mais également pour la connectivité, la capacité d’adaptation et la croissance à long terme de l’ASEAN.

L’article estime qu’au cours de la dernière décennie, les deux pays n’ont cessé d’élargir leur coopération dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, la transformation numérique, la croissance verte et la coopération régionale.

Singapour et le Vietnam disposent aujourd’hui d’atouts complémentaires au sein de l’ASEAN : Singapour s’affirme comme un centre régional majeur de la finance, de la logistique et de l’innovation, tandis que le Vietnam émerge comme l’une des économies manufacturières et numériques connaissant la croissance la plus rapide en Asie.

Selon l’article, la coopération économique demeure le pilier central des relations bilatérales. Singapour figure parmi les principaux partenaires économiques du Vietnam ainsi que parmi ses plus grands investisseurs étrangers.

Au début de l’année 2026, les investisseurs singapouriens comptaient environ 4.463 projets en activité au Vietnam, représentant un capital enregistré total de près de 91,6 milliards de dollars, soit plus de 17% du total des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2026. Au cours des deux premiers mois de l’année, les entreprises singapouriennes ont enregistré plus de 1,48 milliard de dollars de nouveaux investissements au Vietnam, soit une hausse de près de 28,5 % en glissement annuel.

L’article estime que cette évolution reflète la confiance croissante des entreprises singapouriennes dans les perspectives de croissance à long terme, les capacités manufacturières et l’amélioration continue de l’environnement d’investissement du Vietnam.

L’un des symboles emblématiques de cette coopération économique est le réseau des Parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP). Après près de trois décennies de développement, le réseau des VSIP s’est étendu à 22 parcs industriels à travers le Vietnam et devrait atteindre 30 zones d’ici la fin de l’année 2026.

Selon l’article, couvrant une superficie d’environ 12.000 ha, les VSIP ont attiré plus de 1.000 entreprises et environ 23,4 milliards de dollars d’investissements.

Au-delà de leur rôle de pôles d’attraction des IDE, ces zones industrielles contribuent également aux transferts de technologies, à l’amélioration des capacités industrielles, au développement des ressources humaines et au processus d’industrialisation dans de nombreuses localités vietnamiennes.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont également enregistré une forte croissance ces dernières années. En 2025, le commerce bilatéral a atteint près de 40 milliards de dollars singapouriens (environ 31,3 milliards de dollars américains), soit une hausse de 26,2% par rapport à 2024, faisant du Vietnam le 10e partenaire commercial de Singapour dans le monde.

Les importations singapouriennes en provenance du Vietnam ont notamment progressé de plus de 53%, pour atteindre environ 13,1 milliards de dollars singapouriens.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2026. Au premier trimestre, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 13,6 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 38,3% sur un an.

Les importations de Singapour en provenance du Vietnam ont augmenté de près de 129%, soutenues par la hausse de la demande dans des secteurs tels que les équipements électriques, l’énergie, les produits pétroliers, les produits manufacturés de haute technologie et les équipements mécaniques.

L’article souligne que ces secteurs sont de plus en plus liés à la production de haute technologie, aux infrastructures d’intelligence artificielle (IA) et à la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’approfondissement des relations économiques entre Singapour et le Vietnam reflète également l’ambition commune des deux pays de jouer un rôle accru dans la prochaine phase de transformation économique de l’ASEAN, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de la transition verte, des industries de haute technologie, de la logistique intelligente et des technologies émergentes.

Au-delà de l’économie, l’article souligne que Singapour et le Vietnam continuent de soutenir la coopération régionale, de promouvoir l’ouverture et de renforcer la connectivité de l’ASEAN.

Dans un monde de plus en plus interconnecté mais également marqué par de nombreuses incertitudes, le renforcement des partenariats entre les États membres de l’ASEAN est considéré comme un facteur essentiel pour préserver la résilience et le développement économique durable de la région.

Selon l’article, Singapour et le Vietnam partagent également un intérêt commun à préserver un commerce ouvert, à promouvoir la coopération internationale et à maintenir un environnement d’affaires stable afin de soutenir les investissements et les activités économiques transfrontalières.

L’article estime enfin que, dans un contexte où l’ASEAN doit s’adapter à un environnement mondial de plus en plus incertain, les partenariats entre États membres fondés sur une vision à long terme joueront un rôle croissant.

Grâce à leurs complémentarités économiques, à leur approche pragmatique et à leur orientation stratégique de long terme, Singapour et le Vietnam se trouvent dans une position favorable pour contribuer activement à la croissance et au processus d’intégration de l’ASEAN à l’avenir.

L’article conclut que la prochaine visite du secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, constituera une opportunité importante pour continuer à consolider la coopération bilatérale et renforcer la connectivité économique entre les deux pays dans les années à venir.

VNA/CVN