Football : le rêve olympique de l’équipe U23 du Vietnam

Début avril dernier, l’entraîneur en chef de l’équipe nationale U23, Hoàng Anh Tuân, a annoncé la liste des 28 joueurs convoqués pour participer à la phase finale du Championnat d’Asie U23 cette année. La plupart des joueurs sélectionnés sont ceux qui ont remporté le Championnat d’Asie du Sud-Est U23 l’an dernier ou qui ont participé aux derniers Jeux asiatiques 19.

Outre les footballeurs qui ont eu l’honneur de porter le maillot de l’équipe nationale lors de la phase finale de la Coupe d’Asie 2023 et des éliminatoires de la zone asiatique de la Coupe du monde 2026 (on peut citer entre autres Tuân Tài, Van Khang, Thai Son et Dinh Bac), le coach Hoàng Anh Tuân a convoqué cinq joueurs (Manh Hung, Thanh Khai, Duc Viêt, Nguyên Hoàng et Nam Hai).

Un écart important

Le Championnat d’Asie U23 2024 se déroule au Qatar du 15 avril au 3 mai. En plus de l’importance de la compétition en elle-même, les trois meilleures équipes obtiendront leur billet pour Paris cet été. La quatrième affrontera un adversaire africain lors d’un match de barrage.

Avant le Championnat d’Asie U23 2024, Hoàng Anh Tuân a exprimé certaines inquiétudes concernant l’écart d’expérience entre la plupart des joueurs vietnamiens et leurs adversaires. Dans les principaux pays de football en Asie comme l’Ouzbékistan ou le Koweït, les U23 rejoignent déjà depuis longtemps le niveau professionnel.

Tandis que la plupart des footballeurs sous la direction de l’entraîneur Hoàng Anh Tuân sont remplaçants dans les équipes de V-League ou évoluent en deuxième division avec une qualité et un niveau technique limités. Le manque d’expérience en compétition sera très difficile à combler après quelques matchs seulement.

En réalité, la génération U23 du Vietnam qui a déjà porté le maillot de l’équipe nationale, comme le gardien Nguyên Van Viêt, le défenseur Phan Tuân Tài, les milieux de terrain Nguyên Thai Son, Khuât Van Khang et l’attaquant Nguyên Dinh Bac, a eu l’opportunité de jouer régulièrement sous les ordres de l’ancien entraîneur Philippe Omar Troussier. C’est un point positif rare, qui témoigne des efforts de ce Français pour construire une équipe jeune.

Maximiser le potentiel des joueurs

“La génération actuelle des U23 compte de nombreux joueurs qui se sont déjà imposés en équipe nationale, comme Phan Tuân Tài ou Nguyên Thai Son. Je souhaite m’inspirer de ces exemples pour motiver les autres joueurs. Tout le monde doit comprendre que s’ils s’investissent, ils ont toutes les chances de progresser et de suivre les traces de leurs aînés”, a affirmé Hoàng Anh Tuân.

L’équipe nationale U23 s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Asie après avoir battu le Koweït (3-1) le 17 avril et la Malaisie (2-0) deux jours plus tard. Le prochain match contre l’Ouzbékistan sera très important pour elle, a dit Hoàng Anh Tuân, soulignant que les footballeurs devront jouer de leur mieux.

Cependant, les experts reconnaissent également que Hoàng Anh Tuân devra certainement apporter des changements techniques. Il est probable que les joueurs seront repositionnés à leurs postes de prédilection afin de maximiser leur potentiel.

Bien que l’entraîneur Troussier ait dit au revoir au football vietnamien, il faut reconnaître qu’il a ouvert une période pleine d’espoir pour les jeunes talents. Le nombre de joueurs U23 a toujours représenté au moins 30% de l’effectif convoqué, avec au moins trois titulaires à chaque match.

La sélection nationale et l’équipe nationale U23 s’inscrivent dans un plan global visant la Coupe du monde. Lorsque les deux générations s’entraînent et partagent le même terrain, les jeunes joueurs peuvent observer, écouter et apprendre de leurs aînés.

Pour atteindre le rêve de la Coupe du monde, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a élaboré une stratégie de rajeunissement afin de permettre à cette génération de joueurs d’atteindre sa maturité aux moments clés. La création par la VFF de deux équipes évoluant en parallèle témoigne clairement de cette ambition.

Cependant, un écart important subsiste entre les deux générations du football national. Les clubs doivent prendre conscience de cette situation et s’attacher à former la future génération de joueurs. Leur mental ne pourra se forger que s’ils jouent régulièrement et se confrontent à des adversaires de haut niveau.

