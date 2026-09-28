Le Vietnam célèbre le retour de ses Casques bleus après une mission exemplaire au Soudan du Sud

Une cérémonie solennelle a été organisée dans la soirée du 27 septembre à l'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, pour accueillir les membres de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°7 de retour au pays après avoir accompli avec succès leur mission de maintien de la paix au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

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La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef du Comité de pilotage du ministère chargé de la participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l’ONU, en présence de hauts responsables militaires vietnamiens et de représentants de l'ambassade et du consulat général d'Australie au Vietnam.

Vers 20h00, l’avion de transport C17 de la Royal Australian Air Force, transportant 51 officiers et personnels de santé de l’unité, a atterri sur le tarmac de la division aérienne 371, où ils ont été chaleureusement félicités par les autorités présentes.

S’exprimant lors de cet accueil, le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, a salué l’esprit de responsabilité, le professionnalisme et le dévouement de l’unité qui, durant son mandat d’un an, est devenue une adresse de confiance absolue pour le personnel de l’ONU ainsi que pour les autorités et les populations locales.

Il a souligné que les membres de l'hôpital ont su préserver les vertus exemplaires du "soldat de l’Oncle Hô" et l'éthique du médecin militaire, tout en respectant scrupuleusement les réglementations de l’ONU et du Vietnam. Cette conduite exemplaire a permis de renforcer l'image de marque du Vietnam, de son armée et de son peuple auprès de la communauté internationale et des collègues étrangers.

Le bilan opérationnel présenté par le lieutenant-colonel Trân Duc Tai, directeur de l'hôpital, témoigne de l'ampleur du travail accompli avec plus de 2.200 consultations médicales et une trentaine de chirurgies d'urgence réussies, incluant des cas particulièrement complexes.

Au-delà des soins cliniques, l'hôpital s'est distingué par une activité scientifique intense, produisant 17 articles de recherche dont quatre publiés dans des revues internationales de rang Q2 et Q3, la participation à des conférences scientifiques internationales et à des activités d'innovation technique, ainsi que l’application d’un logiciel de gestion hospitalière en milieu de mission.

Déployé initialement en septembre 2025 avec un effectif de 63 personnels issus de diverses régions militaires et hôpitaux de premier plan du pays, l'hôpital de campagne de niveau 2 n°7 achève ainsi une mission qui confirme l’excellence, et la capacité de recherche et d’application de la médecine militaire vietnamienne dans les opérations de paix mondiales.

VNA/CVN