Une feuille de route pour bâtir son écosystème de cryptographie civile

Le projet vise à établir et à perfectionner des mécanismes et des politiques afin d’encourager une plus grande participation des entreprises, des organisations, des établissements de formation et des particuliers au développement des technologies de cryptographie civile.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Phan Van Giang a signé la décision N°1226/QD-TTg approuvant un projet visant à encourager la socialisation des activités de recherche, de développement et d’application de la cryptographie civile pour la période 2026-2030, avec une orientation à l’horizon 2035.

Cette initiative vise à établir et à perfectionner des mécanismes et des politiques afin d’encourager une plus grande participation des entreprises, des organisations, des établissements de formation et des particuliers au développement des technologies de cryptographie civile.

Le projet est conçu pour aider le pays à maîtriser progressivement certaines technologies de cryptographie fondamentales et à constituer un écosystème de cryptographie civile "Fabriqué au Vietnam" hautement compétitif, capable de garantir la sécurité de l’information, de protéger les données et de renforcer la souveraineté numérique du pays.

Dans le cadre de ce projet, le Vietnam vise la maîtrise progressive, d’ici 2030, de certaines technologies clés, notamment les algorithmes cryptographiques, les solutions de sécurité, les systèmes de gestion des clés et les composants de sécurité fondamentaux. Le pays ambitionne également d’accroître la part des produits cryptographiques conçus, développés et développés localement, tout en formant une main-d’œuvre hautement qualifiée pour soutenir le développement à long terme du secteur.

La priorité sera donnée au développement de produits cryptographiques "Fabriqués au Vietnam" destinés aux systèmes d’information critiques, afin de réduire la dépendance aux technologies importées.

Le projet vise également à accroître le nombre et les capacités des entreprises et organisations scientifiques et technologiques impliquées dans le développement et la fourniture de produits et services de cryptographie civile. Un mécanisme de collaboration renforcé, reliant l’État, les universités/instituts de recherche et les entreprises, sera mis en place pour accélérer la recherche, le transfert et la commercialisation des technologies.

D’ici 2030, les produits cryptographiques civils développés localement devraient représenter au moins 20 à 30% de ceux utilisés dans les systèmes d’information critiques. Le Vietnam ambitionne également de concevoir, développer et commercialiser au moins 50 à 70 produits "Fabriqués au Vietnam" et de soutenir la création de 10 à 15 entreprises capables de fournir des produits et solutions cryptographiques au marché intérieur.

Le projet vise en outre à réduire de 20 à 30% la dépendance aux technologies et produits cryptographiques importés dans plusieurs domaines clés, ainsi qu’à mettre en place trois à cinq laboratoires d’essais accrédités au niveau national et conformes aux normes internationales.

D’ici 2035, le Vietnam prévoit de former au moins 5.000 experts et ingénieurs hautement qualifiés, spécialisés en cryptographie, cybersécurité et circuits intégrés cryptographiques. Au moins 20% des professionnels du secteur devraient obtenir des certifications de sécurité reconnues internationalement, telles que CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager) ou des qualifications équivalentes.

La cybersécurité et la sécurité de l’information seront également intégrées aux programmes des principales universités techniques, et trois à cinq laboratoires nationaux clés dédiés à la recherche en cryptographie appliquée et en cryptographie post-quantique (PQC) seront créés.

Pour atteindre ces objectifs, le projet définit plusieurs axes prioritaires, notamment l’amélioration du cadre juridique, le renforcement des capacités de recherche, le développement d’une infrastructure de test et d’évaluation de la conformité, l’expansion des marchés pour les produits cryptographiques nationaux et la promotion d’un écosystème d’innovation dynamique.

La priorité sera accordée aux programmes de recherche axés sur les algorithmes et protocoles cryptographiques, les systèmes de gestion des clés et l’infrastructure à clés publiques, les modules de sécurité matériels, les technologies de sécurité fondamentales et les technologies cryptographiques de nouvelle génération telles que le chiffrement quantique probabiliste (PQC) et la distribution quantique de clés (QKD).

Le projet encourage également une coopération renforcée entre les organismes de gestion étatiques, les instituts de recherche, les universités et les entreprises, tout en promouvant la participation du Vietnam aux accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des résultats d’évaluation de la conformité et la coopération en matière de cryptographie civile.

Afin d’accélérer la commercialisation, il est prévu d’introduire des mécanismes de bac à sable réglementaire pour tester les applications de cryptographie civile dans différents secteurs, de publier des listes de défis technologiques concrets que les entreprises doivent relever et d’étendre l’utilisation des produits cryptographiques nationaux certifiés dans les systèmes d’information critiques.

De plus, les entreprises bénéficieront d’un soutien pour la protection des droits de propriété intellectuelle, la normalisation des produits, l’amélioration de la documentation technique, la promotion du commerce et la facilitation du transfert de technologie, contribuant ainsi à établir une industrie de cryptographie civile durable et compétitive à l’échelle internationale.

VNA/CVN