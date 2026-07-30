Le Vietnam accélère sa gouvernance numérique au bénéfice aussi des étrangers

De l'enregistrement de leur résidence à l'accomplissement des démarches administratives en ligne, de nombreux étrangers vivant au Vietnam constatent concrètement les progrès de la gouvernance numérique.

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Photo : VNA/CVN

Ces évolutions s'inscrivent dans la mise en œuvre de la Résolution 57, qui place la population et les entreprises au cœur de la modernisation de l'administration.

Depuis l'entrée en vigueur du décret 69, les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire ou permanente valide peuvent obtenir un compte d'identification électronique de niveau 2 auprès du Département de l'Immigration ou des services provinciaux de la Police, après l'enregistrement de leurs données biométriques.

Kim Ji Eun, présidente du Conseil d'administration du système scolaire international KGS de la République de Corée, a été l'une des premières à accomplir cette démarche à Hanoï, le 25 juin 2025. Elle s'est déclarée impressionnée tant par la transparence de la procédure que par la possibilité, pour les usagers, de suivre en temps réel l'avancement de leur dossier.

Selon elle, cette numérisation simplifie les formalités, réduit sensiblement les délais de traitement et contribue à renforcer l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs.

Jeong Young Oh, proviseur du système scolaire international KGS et résident au Vietnam depuis plus de dix ans, partage cette analyse. Il estime que les politiques de transformation numérique accélèrent le développement du pays et cite l'exemple des aéroports, où la présentation d'un billet électronique et de l'application VNeID sur smartphone suffit désormais pour embarquer, rendant les documents papier pratiquement superflus.

De son côté, Brinkerhoff Samuel Herbert, enseignant américain, observe que le Vietnam s’inscrit désormais pleinement dans la tendance mondiale de l’identité numérique, rattrapant avec détermination son retard initial.

Dang Tuân Viêt, directeur adjoint du Département de l’Immigration, précise que ce compte de niveau 2, lié aux données biométriques, permet aux étrangers de prouver leur résidence légale lors de transactions électroniques ou de services bancaires et de santé sans avoir à transporter leurs passeports ou titres de séjour originaux.

Grâce à un dispositif optimisé, les autorités ont enregistré, entre le 1er juillet 2025 et aujourd'hui, 87.452 demandes, conduisant à la création de 84.831 comptes. Les ressortissants sud-coréens sont les plus nombreux à avoir effectué cette démarche, devant les Chinois et Japonais.

Toutefois, des obstacles subsistent, notamment la barrière linguistique, incitant le Département à mobiliser des agents polyglottes. De plus, de nombreux étrangers travaillant en zones industrielles peinent à se libérer pour accomplir les formalités.

Kim Ji Eun relève également un manque de coordination entre certaines administrations. Elle évoque notamment les difficultés rencontrées pour l'obtention des permis de travail destinés aux experts étrangers, en raison d'exigences parfois divergentes entre les services de l'éducation et ceux du travail.

Selon elle, la réussite de la transformation numérique dépendra aussi d'une meilleure harmonisation des procédures administratives.

Cette dynamique de modernisation s’inscrit dans une vision stratégique plus large. Lors de la Journée nationale de l'innovation 2025 organisée le 1er octobre au Centre national d'innovation de Hoà Lac, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a réaffirmé que la science, la technologie et la transformation numérique sont les moteurs essentiels pour faire du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Cette orientation se traduit également à l'échelle locale. Lors de l'événement consacré à l'innovation organisé à Hanoï en février 2026, plusieurs entreprises ont présenté leurs solutions numériques. Parmi elles, CTECh, filiale du groupe SGroup, a été récompensée aux trophées Sao Khuê 2025 pour sa plateforme CGIS Urban, dédiée à la gestion urbaine intelligente.

Pour le Dr Han Minh Cuong, président de SGroup, la technologie n'est qu'un outil ; l'essentiel réside dans un changement de mentalité managériale axé sur l'usager pour simplifier les processus quotidiens. En somme, la transformation numérique au Vietnam progresse vers des standards de gestion modernes, mais son plein succès exigera une cohérence accrue entre les politiques, les ressources humaines et les outils technologiques afin d'offrir une transparence totale aux acteurs économiques.

VNA/CVN