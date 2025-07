Le typhon Nº4 évolue en Mer Orientale, provoquant une mer très agitée

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 04h00 du matin le 24 juillet, l'œil du typhon Co-May (typhon Nº4) se trouvait à environ 16,7 degrés de latitude nord et 118,3 degrés de longitude est, au large de la partie orientale de la Mer Orientale. La vitesse maximale du vent, près de son centre était de 62 à 88 km/h. Le typhon se déplaçait vers le sud-sud-est à environ 15 km/h.

Il est prévu qu'à 16h00 le même jour, le typhon continuerait de se déplacer vers l'est-sud-est à 10-15 km/h, avec des vents de force 9 à 10 sur l'échelle de Beaufort, et des rafales pouvant aller jusqu'à la force 12, affectant la partie orientale de la Mer Orientale.

À 04h00 le 25 juillet, il devrait se diriger vers le nord-est à 20-25 km/h, atteignant la partie nord de l'île de Luçon (Philippines) avec des vents de force 8, rafales atteignant la force 10.

Le 26 juillet à 04h00, le typhon poursuivra vers le nord-est à 25-30 km/h, s'affaiblissant progressivement jusqu'à devenir une zone de basse pression.

En raison du typhon Nº4, des vents forts de force 7 à 8, atteignant 9 à 10 près du centre du typhon, souffleront sur la partie orientale du Nord de la Mer Orientale. La hauteur des vagues pourrait atteindre 4 à 6 m, et la mer sera très fortement agitée.

Du 24 au soir du 25 juillet, des pluies modérées à fortes, parfois très fortes (60-130 mm, localement plus de 250 mm) sont prévues au Nord, à Thanh Hoa et Nghê An, avec un risque de précipitations intenses, potentiellement supérieures à 100 mm en seulement trois heures.

Dans les Hauts plateaux du Centre et la région du Nam Bô oriental, des averses localement fortes (15-30 mm, localement >80 mm) sont prévues. Orages peut produire des tornades, de la foudre et chutes de grêle.

Ces pluies pourraient causer des inondations dans les zones basses, urbaines ou industrielles, ainsi que des crues soudaines et glissements de terrain sur les pentes.

Un risque de crues soudaines et de glissements de terrain est signalé dans les provinces de Son La, Lào Cai, Phu Tho, Thanh Hoa et Nghê An.

