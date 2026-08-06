Immobilier : la Résolution 21 mise sur un développement durable

La Résolution 21, adoptée le 28 juillet 2026 lors du troisième plénum du Comité central du Parti du XIV e mandat, constitue une orientation stratégique et une base politique pour la révision de la Loi foncière de 2024.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution No21-NQ/TW donnera un nouvel élan au développement d'un marché immobilier sain, sûr et durable, tout en garantissant le droit à un logement légal, en renforçant l'offre de logements sociaux, de logements abordables et de logements locatifs à prix raisonnables, ainsi qu'en ramenant les prix des logements commerciaux à un niveau plus accessible.

Selon Lê Hoàng Châu, président de l'Association de l'immobilier de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Real Estate Association – HoREA), la Résolution 21, adoptée le 28 juillet 2026 lors du troisième Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, constitue une orientation stratégique et une base politique pour la révision de la Loi foncière de 2024 et d'autres textes législatifs, dont la Loi sur le logement de 2023. Elle devrait avoir un impact important sur le développement du logement et du marché immobilier.

La concrétisation de la Résolution No21 dans le projet de Loi sur le logement (amendée) mettrait fin au mécanisme de prise en charge par l'État et responsabiliserait davantage les copropriétaires, appelés à contribuer au financement de la reconstruction des immeubles arrivés en fin de vie, afin de remédier aux insuffisances du cadre juridique actuel.

Selon le ministère de la Construction, le Vietnam compte environ 2.500 anciens immeubles collectifs et ensembles résidentiels construits avant 1994, représentant près de 3 millions de mètres carrés de surface, principalement à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Parmi eux, environ 196 bâtiments sont gravement dégradés et classés dangereux (catégorie D). En y ajoutant les immeubles d'habitation construits après 1994 qui se sont dégradés, leur nombre est encore plus important. Pourtant, les opérations de rénovation et de reconstruction restent très limitées.

Concernant la durée d'utilisation des immeubles d'habitation, Lê Hoàng Châu a indiqué que la Résolution 21 préconise l'attribution de terrains à long terme pour les projets de logements commerciaux, en priorité les immeubles collectifs. La résolution prévoit également de tester un mécanisme permettant à l'État de racheter certains projets immobiliers commerciaux que les investisseurs ne sont plus en mesure de réaliser ou de transférer, afin de constituer un parc de logements publics répondant aux besoins de la population.

VNA/CVN