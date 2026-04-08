Hanoï se dote d’un nouveau secrétaire du Comité du Parti

Dans l’après-midi du 8 avril, le Comité du Parti de Hanoï a tenu une conférence afin d’annoncer la décision du Bureau politique relative au travail des cadres.

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Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Selon cette décision, Trân Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026, cesse ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement pour rejoindre le Comité du Parti de Hanoï et exercer la fonction de secrétaire de cette organisation pour le mandat 2025-2030.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanencier du Secrétariat, a félicité le nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Trân Duc Thang, et a salué les contributions de Nguyên Duy Ngoc, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti, récemment nommé chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, au développement de la capitale.

Trân Câm Tu a exhorté le nouveau dirigeant à valoriser les acquis de ses prédécesseurs afin de mener à bien les missions confiées, soulignant que Hanoï vise une croissance à deux chiffres ainsi qu’une percée dans l’innovation technologique et la transformation numérique.

Affirmant son engagement, Trân Duc Thang a souligné que diriger la capitale - centre politique et administratif national - constitue un immense honneur et une lourde responsabilité. Il a cité la Résolution N°02 du Bureau politique, datée du 17 mars 2026, ainsi que la Loi sur la capitale (amendée), comme fondements essentiels pour l’expansion future de Hanoï.

Le nouveau secrétaire a formulé trois engagements majeurs : maintenir la solidarité et l’unité au sein du Parti comme socle du développement ; promouvoir une croissance économique durable et équilibrée, en harmonie avec la culture et l’environnement, tout en affirmant le rôle pionnier de Hanoï ; adopter un style de gouvernance "constructif et au service du peuple", faisant du bien-être et de la confiance des citoyens la mesure suprême de l’efficacité.

Il a également affirmé sa volonté de concrétiser les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, afin de faire de Hanoï une métropole "civilisée, moderne et heureuse".

VNA/CVN