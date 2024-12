Le secteur industriel éthiopien a atteint 60% de son potentiel

Photo : Reuters/VNA/CVN

Selon le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, l'industrie nationale est passée de 46% à 60% de ses capacités maximales depuis quelques années. Le ministre a également souligné que le secteur manufacturier avait créé plus de 156.000 emplois, ce qui est considérablement supérieur aux indices des années précédentes.

Qui plus est, la part des produits fabriqués dans le pays a augmenté de 30% à 40%, a indiqué Melaku Alebel. L’Éthiopie a vu apparaître depuis dix ans plusieurs parcs industriels, alors que beaucoup d'investisseurs étrangers affichent un intérêt pour participer à la production dans le pays. Il est à noter que la majorité des investissements a été faite par des entreprises chinoises, précise la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie.

Selon un rapport de la commission éthiopienne d’investissement, plus de 3.000 entreprises chinoises ont investi plus de 8,5 milliards d'USD dans l'industrie du pays en quelques années, ce qui a permis de créer plus de 325.000 emplois pour la population.

TASS/VNA/CVN