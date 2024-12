La croissance économique de l'Indonésie devrait être inférieure à 5,2 %

>> L'Indonésie envisage d'adhérer à l'OCDE

>> L’Indonésie confiante dans la résilience du secteur financier

>> L’Indonésie prudente quant à la gestion de ses dettes en 2025

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce chiffre est supérieur à celui du troisième trimestre, à 4,95 %, mais reste inférieur à la croissance de 5,04 % enregistrée à la même période l'année dernière.

La ministre Sri Mulyani ndrawati a reconnu que l'économie devrait croître de 5 % de 2022 à 2024, malgré les ralentissements économiques mondiaux, le protectionnisme et les conflits qui ont provoqué la volatilité des prix des matières premières.

Elle a assuré que le gouvernement s'engageait à faire en sorte que l'économie continue de croître au-dessus de 5 % cette année et l'année prochaine, en mettant l'accent sur le maintien de la stabilité des prix et la limitation de l'inflation.

Entre janvier et septembre, l’économie indonésienne a progressé de 5,03 %, en deçà de l’objectif initial de 5,2 %. Plus tôt cette année, le gouvernement avait déjà révisé à la baisse les prévisions de croissance pour 2024 à 5,1%.

Au premier trimestre de cette année, l’économie a progressé de 5,11 %, suivie d’une croissance de 5,05 % au deuxième trimestre et de 4,95 % au trimestre suivant.

Malgré une croissance plus lente que prévu, l’indice des prix à la consommation (IPC) en novembre est resté à un niveau bas de 1,55 %, l’un des taux les plus bas au monde. Du point de vue commercial, le pays a continué d’enregistrer un excédent commercial pour le 54e mois consécutif, soulignant la résilience du pays et son potentiel en tant que producteur de biens exportables. Des secteurs tels que l’industrie manufacturière, le commerce et la construction ont également contribué à la croissance économique.

Le président Prabowo Subianto s'est dit convaincu que les solides performances économiques de 2024 poseront les bases d'un développement et d'une croissance plus rapides en 2025 et au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement a déjà préparé le budget national 2025 (APBN) sur la base de l'hypothèse d'une économie mondiale dynamique mais imprévisible, avec un objectif de croissance pour 2025 fixé à 5,2 %, inchangé par rapport aux prévisions initiales.

VNA/CVN