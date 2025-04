Vladimir Poutine ratifie un accord de partenariat stratégique global avec l'Iran

Photo : IRNA/VNA/CVN

Le traité a été initialement signé le 17 janvier par le président russe et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, à l'issue de discussions bilatérales à Moscou.

La Douma d'État, la Chambre basse du Parlement russe, a ratifié le traité le 8 avril, et le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe, l'a approuvé le 16 avril.

Selon l'accord, les deux pays visent à approfondir et à développer leurs relations dans tous les domaines d'intérêt commun, à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense, et à coordonner étroitement leurs activités aux niveaux régional et mondial, ce qui correspond à un partenariat stratégique global et à long terme.

M. Poutine avait souligné l'importance de l'accord lors d'une conférence de presse organisée à l'issue des négociations russo-iraniennes en janvier, affirmant qu'il définissait des "objectifs ambitieux" pour approfondir la coopération à long terme.

Selon le président russe, le traité vise à créer des conditions stables pour le développement durable des deux pays et de toute la région eurasiatique.

Xinhua/VNA/CVN