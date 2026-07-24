Le Professeur Dàm Thanh Son inspire la jeune génération de scientifiques

Le Professeur Dàm Thanh Son estime que, pour développer les technologies quantiques, le Vietnam doit investir dans la recherche fondamentale et constituer des équipes de recherche de haut niveau en physique quantique, science des matériaux, photonique et physique atomique.

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Photo : ICISE/CVN

Le 23 juillet après-midi, au Centre international de science et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE), dans la province de Gia Lai, le Professeur Dàm Thanh Son, de l'Université de Chicago (États-Unis), a animé une conférence publique intitulée "L'intrication quantique : une propriété étrange et utile". L'événement a réuni plus de 300 étudiants, jeunes chercheurs, enseignants et passionnés de sciences venus de tout le pays.

Le "nouveau soleil" de la physique moderne

Dès le début de son intervention, le Professeur Dàm Thanh Son, lauréat de la médaille Dirac 2018, est revenu sur plus d'un siècle d'histoire de la théorie quantique, illustrant son propos par de nombreux exemples et anecdotes afin de rendre les concepts de la physique moderne plus accessibles.

Il a notamment évoqué ce qu'il qualifie de "nouveau soleil" de la physique moderne, né lorsque le physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976), prix Nobel de physique en 1932, a posé les fondements de la mécanique quantique.

Depuis, cette discipline a profondément transformé les sciences et les technologies. Les smartphones, les cellules photovoltaïques, les lasers ou encore l'énergie nucléaire figurent parmi les nombreuses applications issues des découvertes de la physique quantique.

Le Professeur Dàm Thanh Son a consacré une large partie de sa conférence à l'intrication quantique, une propriété fascinante de la matière considérée comme le fondement de la deuxième révolution quantique. Selon lui, ce phénomène ouvre des perspectives inédites, allant de la compréhension des trous noirs à la physique de la matière condensée.

En conclusion, il a souligné que l'intrication quantique constitue une propriété fondamentale de la matière et pourrait être à l'origine de nombreuses technologies révolutionnaires dans les décennies à venir.

Investir dans la recherche fondamentale

À l'issue de la conférence, le Professeur a répondu aux nombreuses questions des participants. Aux étudiants souhaitant s'orienter vers la physique quantique, il a recommandé de maîtriser d'abord les bases de la physique classique, notamment la mécanique, l'électromagnétisme, ainsi que des notions essentielles comme l'équation de Schrödinger et le modèle de l'atome d'hydrogène.

Il a également encouragé les jeunes chercheurs à relier leurs travaux scientifiques aux grands enjeux de la société afin de leur donner davantage de sens.

Interrogé par Nguyên Xuân Triêu, étudiant à l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, sur l'évolution des ordinateurs quantiques et la position du Vietnam dans ce domaine, le Professeur Dàm Thanh Son a expliqué que plusieurs pays développent actuellement différentes architectures de qubits, tout en accordant une attention particulière aux qubits topologiques, considérés comme l'une des pistes les plus prometteuses.

Selon lui, le Vietnam ne pourra développer les technologies quantiques qu'en investissant durablement dans la recherche fondamentale et en constituant des équipes de recherche de haut niveau en physique quantique, science des matériaux, photonique et physique atomique.

"La recherche fondamentale est indispensable pour approfondir notre compréhension des lois de la nature et préparer les innovations technologiques de demain", a-t-il souligné.

Né à Hanoï en 1969, le Professeur Dàm Thanh Son figure parmi les physiciens théoriciens vietnamiens les plus influents au monde. Ses travaux portent sur la théorie des cordes, la physique nucléaire, la physique de la matière condensée et la physique atomique. Docteur de l'Institut de recherche nucléaire de Moscou (Russie) depuis 1995, il est devenu Professeur à l'Université de Chicago en 2012. En 2014, il a été élu membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis ainsi que de l'Académie américaine des arts et des sciences. En 2018, il a reçu la médaille Dirac, l'une des plus prestigieuses distinctions internationales en physique théorique.





Câm Sa/CVN