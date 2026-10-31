Le prix moyen de vente au détail de l’électricité baisse de 2% à compter du 1er novembre

Le Groupe Électricité du Vietnam (EVN) a annoncé, dans la soirée du 31 octobre, une baisse de 2% du prix moyen de vente au détail de l’électricité, qui sera ramené à 2.159,9037 dôngs/kWh (hors taxe sur la valeur ajoutée - TVA) à compter du 1 er novembre 2026.

>> Garantir l’approvisionnement en électricité pour soutenir la croissance

>> Le PM ordonne de sécuriser l'approvisionnement électrique 2027-2030

Photo : VNA/CVN

Selon l’EVN, cette décision s’inscrit dans le respect des orientations du Parti et de l’État ainsi que des directives du gouvernement, du Premier ministre et des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances. Soucieux de contribuer à la stabilité macroéconomique et de soutenir les efforts visant à garantir la protection sociale de la population et des entreprises, le groupe a procédé à un examen approfondi de ses coûts et s’est attaché à réaliser le maximum d’économies, conformément à la réglementation en vigueur.

À l’issue de cet examen, l’EVN a publié, le 30 octobre 2026, la décision N°1305/QD-EVN portant ajustement du prix moyen de vente au détail de l’électricité.

En conséquence, ce prix sera fixé à 2.159,9037 dôngs/kWh (hors TVA) à compter du 1er novembre 2026, soit une baisse de 2% par rapport au niveau actuellement en vigueur.

Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié, le 31 octobre 2026, la décision N°2892/QD-BCT relative aux tarifs de l’électricité. Celle-ci fixe notamment les prix de vente au détail applicables aux différentes catégories de consommateurs ainsi qu’aux distributeurs d’électricité, avec une entrée en vigueur également prévue le 1er novembre 2026.

VNA/CVN