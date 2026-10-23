Le PM ordonne de sécuriser l'approvisionnement électrique 2027-2030

Le Premier ministre vietnamien a ordonné au ministère de l’Industrie et du Commerce et aux autorités locales de déployer sans délai des mesures pour garantir l’approvisionnement en électricité à partir de 2027, avec des objectifs précis en matière d’énergies renouvelables, de stockage et d’économies d’énergie.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de mettre en œuvre sans délai des mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant en électricité à partir de 2027. Il a également exigé que les responsabilités et les échéances de chaque organisme soient clairement définies afin d’éviter toute pénurie.

Dans le document officiel N°10790/VPCP-CN du 22 octobre 2026, le Bureau du gouvernement a transmis les directives du Premier ministre aux ministères, aux autorités locales et aux organismes concernés. La sécurité énergétique nationale et la garantie d’un approvisionnement électrique suffisant sont présentées comme des conditions essentielles au développement socio-économique et une mission politique majeure de l’ensemble du système politique.

À court terme, le ministère de l’Industrie et du Commerce devra accélérer le développement de l’énergie solaire en toiture destinée à l’autoconsommation des ménages, des administrations et des entreprises, tout en encourageant l’installation de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) afin de réduire la demande aux heures de pointe et de renforcer l’autonomie énergétique locale.

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Le ministère devra proposer, avant le 30 octobre 2026, des objectifs de déploiement de ces installations pour chaque localité, en particulier dans le Nord du pays, avec des volumes et des échéances de mise en service clairement définis. Les collectivités devront également adopter, en décembre 2026, des politiques de soutien aux ménages souhaitant installer des équipements solaires destinés à l’autoconsommation.

Les investisseurs sont appelés à achever et à mettre en service commercial en 2026 les centrales thermiques de Na Duong 2 et de Quang Trach I. Le ministère devra également examiner les projets et accélérer la mise en œuvre des projets solaires centralisés, des installations solaires sur les réservoirs hydroélectriques ainsi que des réseaux électriques associés destinés à évacuer la production, prévus dans la révision du Plan directeur national de l’électricité VIII.

Les projets dans le Nord seront prioritaires, notamment les installations solaires sur les réservoirs des centrales hydroélectriques de Lai Châu et de Son La. Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) devra également investir dans des systèmes de stockage par batteries, dont la mise en service est prévue en 2027.

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Le gouvernement fixe un objectif de réduction annuelle d’au moins 3% de la consommation nationale d’électricité, porté à au moins 10% pendant les mois de forte chaleur, d’avril à juillet. Les programmes de gestion de la demande et d’effacement de consommation devront permettre de réduire d’au moins 3.000 MW la puissance appelée aux heures de pointe. Parallèlement, les pertes d’électricité devront être ramenées sous le seuil de 6%.

Pour la période 2028 - 2030 et au-delà, le ministère travaillera avec le ministère des Finances et les groupes publics EVN, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN) et le Groupe national de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam (TKV) afin d’examiner les projets de production et de transport d’électricité, en cours ou à venir, et de convenir de ceux qui seront confiés aux groupes publics pour garantir un approvisionnement suffisant en électricité.

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Avant le 30 octobre 2026, le ministère devra également soumettre au Premier ministre des propositions concernant, si nécessaire, le recours à des financements publics pour certains projets électriques urgents.

Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux seront responsables de l’accélération des procédures d’investissement et du respect des échéances. Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra rendre compte de ses responsabilités devant le gouvernement et le Premier ministre si des pénuries d’électricité surviennent, quelle que soit la situation.

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