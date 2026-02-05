Le président rend visite à la Région militaire 2 et à la Division 316 avant le Têt

Le président de la République, Luong Cuong, a rendu visite jeudi 5 février aux officiers et aux soldats de la Région militaire 2 et de la Division 316 pour leur présenter ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) à l’occasion de l’Année du Cheval.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite à la Région militaire 2, le chef de l’État a salué et félicité les forces armées pour leur unité et leur détermination à surmonter les difficultés et à mener à bien leurs missions en 2025, réaffirmant leurs fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production.

Selon le général de brigade Trân Van Bac, commandant de la Région militaire 2, sous la direction de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, la Région militaire 2 a rempli ses missions de manière globale et coordonnée.

Parmi les principaux succès figurent le maintien de la capacité opérationnelle, le suivi rigoureux de l’évolution de la situation afin d’éviter toute surprise stratégique, la gestion rapide des incidents sur le terrain, la participation aux opérations de recherche et de sauvetage, le soutien aux grands projets nationaux et le déploiement des forces régulières dans les communes, conformément au plan établi.

La Région militaire 2 s’est activement préparée pour les festivités du Têt, en déployant neuf équipes d’inspection chargées d’évaluer l’état de préparation au combat et de rendre visite aux familles et unités bénéficiaires des politiques mises en place. Selon un officier, les officiers et les soldats sont restés confiants, disciplinés et prêts à accomplir toutes les missions qui leur ont été confiées.

Le président Luong Cuong a salué la mise en œuvre rigoureuse par la Région militaire 2 des directives du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement et du ministère de la Défense concernant les préparatifs du Têt.

Constatant la complexité et l’inédite croissantes de l’évolution de la situation mondiale et régionale, le chef de l’État a souligné l’importance stratégique de la Région militaire 2, qui partage de longues frontières avec la Chine et le Laos.

Il a exhorté ses officiers et soldats à appliquer strictement les résolutions du Parti et les politiques de l’État, à rester vigilants, à renforcer leur niveau de préparation en termes de personnel et d’équipement, et à poursuivre la construction d’une armée bien exercée, forte et moderne, insistant sur le rôle déterminant des ressources humaines, conformément à l’enseignement du président Hô Chi Minh : "Les hommes d’abord, les armes ensuite".

Exprimant sa confiance dans la tradition régionale bâtie au cours des 80 dernières années, il s’est déclaré convaincu que les forces armées de la Région militaire 2 continueront à remplir avec brio leurs missions, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la première année de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Lors de sa visite à la Division 316, décorée à deux reprises du titre de "Héros des forces armées populaires" et l’une des premières divisions de l’Armée populaire du Vietnam, le président Luong Cuong a salué ses performances exceptionnelles malgré les difficultés.

Il a exhorté les officiers et les soldats à poursuivre la mise en œuvre des résolutions du Parti relatives aux missions militaires et de défense, à renforcer leur préparation au combat, à améliorer la qualité de leur entraînement selon le principe "fondamental, pratique et rigoureux", à consolider l’édification du Parti, l’éducation politique et l’union nationale, et à demeurer absolument loyaux au Parti, à la Patrie et au peuple.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a également encouragé la division à améliorer sa coordination avec les autorités locales, à contribuer à la mise en place d’une défense nationale collective liée à la sécurité du peuple, à s’engager activement dans la prévention et le sauvetage en cas de catastrophe, et à maintenir un niveau de préparation au combat optimal pendant les fêtes du Têt.

À cette occasion, il a offert des cadeaux du Têt aux officiers et soldats de la région militaire 2 et de la division 316. Le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) a fait don de 50 maisons et de 200 colis cadeaux du Têt, tandis que la Banque par actions commerciale militaire (MB Bank) a offert 50 maisons et des cadeaux du Têt aux officiers et aux soldats de la Région militaire 2.

VNA/CVN