Panama - Vietnam : de nouvelles perspectives de coopération

Le Panama souhaite renforcer ses liens avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de la logistique et des affaires maritimes, tout en faisant des deux pays des portes d’entrée complémentaires entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

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Photo : VNA/CVN

La visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino, prévue du 5 au 8 octobre 2026, ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération dans de nombreux domaines et construire des relations Vietnam - Panama toujours plus étroites, dynamiques et mutuellement bénéfiques, a estimé l’ambassadrice du Panama au Vietnam, Nubiela Ayala.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de cette visite, Nubiela Ayala a souligné qu’il s’agissait de la première visite officielle du président José Raúl Mulino au Vietnam, marquant une étape historique dans les relations bilatérales et témoignant de l’importance croissante accordée par le Panama au Vietnam, partenaire important en Asie du Sud-Est.

Selon la diplomate, cette visite offre l’occasion d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, des affaires maritimes, de l’investissement, de la logistique et des échanges entre les peuples, tout en transmettant un message fort d’amitié et d’engagement commun en faveur de relations bilatérales toujours plus étroites et dynamiques. Après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, les échanges et la coopération entre les deux pays se sont continuellement élargis, notamment dans les domaines du tourisme, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

L’ambassadrice a indiqué que le président José Raúl Mulino accordait une importance particulière au renforcement de la coopération avec le Vietnam, dans l’objectif de promouvoir les intérêts communs et le développement des deux pays. Les deux parties doivent ainsi continuer à entretenir leur amitié et à valoriser les fondements des relations bilatérales établis au cours des plus de cinq dernières décennies.

Des portes d’entrée reliant deux régions

Évoquant le rôle du Panama dans l’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés d’Amérique latine et des Caraïbes, Nubiela Ayala a estimé que l’atout du Panama ne résidait pas seulement dans son marché intérieur, mais également dans sa position de plateforme stratégique reliant le commerce mondial à l’Amérique latine et aux Caraïbes.

Le canal de Panama, le réseau portuaire, les infrastructures logistiques et la zone franche de Colón, ainsi que les nombreuses connexions internationales du pays, offrent, selon elle, des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs activités de distribution, de logistique, de commerce et d’investissement dans la région.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Panama peut tirer parti du dynamisme, des capacités de production et du rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est. L’ambassadrice a affirmé que le Panama considérait le Vietnam comme un partenaire important et un "pont naturel" pour renforcer ses relations avec l’ASEAN.

Les deux pays doivent approfondir leur dialogue, renforcer les liens entre leurs communautés d’affaires et leurs institutions, et identifier des opportunités de coopération concrètes. Le Vietnam et le Panama pourraient ainsi devenir des portes d’entrée complémentaires entre deux régions dynamiques, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de commerce, d’investissement et de connectivité à long terme.

Faire des affaires maritimes un pilier de la coopération

Selon Nubiela Ayala, face aux incertitudes et aux perturbations croissantes qui affectent les chaînes d’approvisionnement mondiales, le Panama et le Vietnam partagent une préoccupation commune concernant la stabilité, l’efficacité et la résilience du commerce maritime international. Cette convergence constitue une base favorable au renforcement de la coopération dans la gestion portuaire, la logistique, les transports maritimes, la formation maritime, la transformation numérique et le partage d’expériences.

Les relations maritimes entre les deux pays disposent déjà d’un fondement concret à travers le Consulat général du Panama à Hô Chi Minh-Ville, qui représente également officiellement l’Autorité maritime du Panama. Celui-ci fournit des services maritimes, apporte son soutien aux gens de mer et entretient des liens étroits avec la communauté maritime vietnamienne. La délivrance de certificats d’aptitude professionnelle maritime panaméens aux citoyens vietnamiens remplissant les conditions requises contribue également à établir un lien direct entre les gens de mer vietnamiens et l’Autorité maritime du Panama.

Afin de limiter les risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement, les deux pays pourraient renforcer la coordination des activités portuaires, le partage d’informations, la connectivité numérique, la sécurité maritime, la cybersécurité et la planification des interventions en cas d’incident. Une meilleure coordination entre les autorités compétentes, les ports, les compagnies maritimes et les entreprises de logistique permettrait d’améliorer les capacités d’anticipation, de réduire les retards et de réagir plus efficacement aux perturbations sur les routes commerciales internationales.

L’ambassadrice a estimé que la riche expérience du Panama dans les domaines maritime et logistique, conjuguée au rôle croissant du Vietnam dans le commerce international et à l’abondance de ses ressources humaines maritimes, constituait une base solide pour faire des affaires maritimes l’un des piliers stratégiques et concrets des relations bilatérales.

Renforcer les échanges entre les peuples

Au-delà de l’économie, du commerce et des affaires maritimes, Nubiela Ayala a souligné le rôle de la culture et du tourisme dans l’approfondissement des relations entre les deux pays. Selon elle, l’objectif pour l’avenir est de construire des relations diversifiées, dynamiques et mutuellement bénéfiques, en renforçant non seulement les liens entre les deux gouvernements, mais aussi les connexions entre entreprises, universités, organisations et populations des deux pays.

Le Panama et le Vietnam possèdent tous deux de riches traditions culturelles, une gastronomie distinctive, de nombreux paysages naturels et une forte identité nationale. La promotion du tourisme, des activités culturelles, de la coopération universitaire et des échanges entre étudiants, experts et jeunes contribuera ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à consolider l’amitié entre les deux peuples.

L’ambassadrice Nubiela Ayala s’est dite convaincue que la visite du président José Raúl Mulino aurait un impact positif sur les relations Vietnam - Panama, permettant de transformer l’amitié cultivée depuis plus de cinq décennies en programmes de coopération concrets et de créer de nouvelles dynamiques pour les relations bilatérales dans les années à venir.

VNA/CVN

