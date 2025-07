Le président palestinien Abbas exhorte le Hamas à remettre ses armes à l'Autorité palestinienne

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair dans la capitale jordanienne Amman, M. Abbas a déclaré que "le Hamas ne régnera pas sur Gaza dans l'ère de l'après-guerre", a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Il a souligné que la seule solution viable pour la bande de Gaza était le retrait total d'Israël de la bande et l'habilitation de l'État de Palestine à assumer ses responsabilités avec les soutiens arabe et international.

Selon WAFA, la rencontre a abordé les derniers développements sur les territoires palestiniens ainsi que les évolutions politiques et humanitaires liées à la tension actuelle dans la bande de Gaza.

Le président palestinien a mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, de libérer tous les otages et prisonniers et d'assurer l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande.

Lors de la rencontre, M. Abbas a condamné les mesures unilatérales israéliennes, entre autres l'expansion des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem, et a refusé toute tentative d'annexer les territoires palestiniens et les attaques répétées contre des lieux saints islamiques et chrétiens.

Il a également appelé au lancement d'un processus politique visant à mettre en œuvre la solution à deux États basée sur les résolutions de la légitimité internationale et l'Initiative de paix arabe, proposant la tenue d'une conférence internationale pour la paix à New York afin d'atteindre cet objectif.

Xinhua/VNA/CVN