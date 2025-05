Les valeurs de Hô Chi Minh, pont d’amitié entre Hanoï et Colombo

>> Favoriser l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Sri Lanka

>> Le président du Sri Lanka arrive au Vietnam pour une visite d'État

>> Cérémonie d’accueil officielle du président du Sri Lanka

Les deux dirigeants ont visité plusieurs lieux et objets emblématiques associés à la vie et à la carrière du Président Hô Chi Minh, notamment la maison sur pilotis, l’étang à poissons, ainsi que la statue en bronze représentant "l’Oncle Hô assis travaillant dans le jardin du Palais présidentiel". Ils ont vu de nombreux objets personnels conservant précieusement le souvenir de ce grand dirigeant vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Touché par la simplicité et la signification profonde du lieu, reflétant la pureté du style de vie et la grandeur de la pensée de Hô Chi Minh, le président sri-lankais a exprimé son respect et son admiration pour ce leader éminent, source d’inspiration pour les mouvements d’indépendance et de liberté dans le monde entier. Il s’est également déclaré fier de la solidarité historique entre le Sri Lanka et le Vietnam dans la lutte révolutionnaire.

Le site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel est reconnu comme une relique historique et culturelle nationale d’une importance particulière. C’est là qu'il a vécu et travaillé durant les quinze dernières années de sa vie (de décembre 1954 au 2 septembre 1969). Le site conserve de nombreux objets et documents originaux liés à sa vie et à sa carrière.

Ce lieu ne se contente pas de préserver les valeurs idéologiques et morales, ainsi que le mode de vie simple et exemplaire de Hô Chi Minh, il constitue également un symbole vivant et une destination diplomatique majeure pour les délégations internationales de haut niveau, contribuant au rayonnement des relations du Vietnam avec les pays du monde entier.

La visite conjointe de Luong Cuong et Anura Kumara Dissanayaka à ce lieu de mémoire confirme que les valeurs culturelles de Hô Chi Minh continueront d’être un pont solide pour le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines.

VNA/CVN