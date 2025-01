Le président Luong Cuong adresse ses vœux du Têt aux anciens dirigeants

Le président de la République, Luong Cuong, a rendu visite le 14 janvier à ses prédécesseurs Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) et du 95 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2025).

>> Le secrétaire général du Parti adresse ses vœux du Têt à Hung Yên

>> Vœux du Nouvel An aux habitants et soldats de l'île de Ly Son

>> Le président Luong Cuong formule ses vœux du Têt à Kiên Giang

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a demandé des nouvelles des deux anciens présidents et a exprimé son espoir qu'ils continueront à utiliser leur sagesse et leur expérience pour contribuer davantage au développement national.Il a également apprécié leur dévouement à la cause révolutionnaire du Parti, la promotion de la stature et du prestige du pays, ainsi que le renforcement de la grande solidarité nationale.

À l'approche de l'Année du Serpent, il a offert des cadeaux à deux anciens dirigeants Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, leur souhaitant ainsi qu'à leurs familles une bonne santé, du bonheur et plus de succès pour la nouvelle année.

Photo : VNA/CVN

De leur côté, les anciens présidents ont remercié les dirigeants du Parti et de l’État, dont Luong Cuong, pour leurs sentiments et leur attention.

Ils se sont déclaré convaincus que sous la direction du Parti, le Vietnam obtiendrait des résultats encore plus grands en 2025 pour réaliser des percées dans la construction et le développement du pays.

VNA/CVN