Le président de l'Assemblée nationale appelle la Marine à moderniser ses forces

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé la Marine populaire à jouer un rôle de premier plan dans la défense de la souveraineté maritime et la modernisation technologique, lors d'une visite le 13 septembre à Cam Ranh, province de Khanh Hòa (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite à la 189ᵉ Brigade de sous-marins, le président du Parlement a transmis aux forces navales les salutations chaleureuses des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que les vœux du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Rendant hommage aux réussites de la Marine populaire du Vietnam (MPV) et de la 189ᵉ Brigade de sous-marins, Trân Thanh Mân a insisté sur l’urgence de renforcer la préparation au combat, la discipline et le travail politique. Il a exhorté les forces navales à s'approprier pleinement les grandes orientations stratégiques, notamment la « Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle conjoncture » et la « Stratégie de développement durable de l’économie maritime à l’horizon 2030, vision 2045 ».

Face aux évolutions complexes en mer, la MPV est appelée à suivre de près la situation en coordination avec les autres forcesarmées. L'objectif : fournir des analyses prospectives au Parti, à l'État et au ministère de la Défense afin de désamorcer les imprévus et de défendre la souveraineté territoriale « de loin et dès l'amont », garantissant ainsi un environnement maritime paisible et stable.

Assurant que l'Assemblée nationale poursuivrait le perfectionnement du cadre juridique pour bâtir une Marine moderne, régulière et d'élite, le président du Parlement a également appelé les autorités locales et les organismes centraux à consolider leur soutien aux forces navales.

Plus tôt dans la journée, Trân Thanh Mân a entendu un rapport de situation présenté par le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, commandant de la MPV. Signant le livre d’or de la 189ᵉ Brigade de sous-marins, unité distinguée du titre de « Héros des forces armées populaires », le président de l'Assemblée nationale a salué plus de 15 ans de maîtrise technologique exemplaire, se disant convaincu que les marins perpétueront avec brio la tradition de «bravoure, intelligence et détermination à vaincre».

VNA/CVN