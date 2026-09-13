Le roi et la reine de Thaïlande au Vietnam pour booster le partenariat stratégique global

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont ensuite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique intégral en mai 2025.

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Photo : VNA/CVN

La visite d’État au Vietnam, du 14 au 16 septembre, du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et de son épouse, devrait renforcer davantage les fondements de l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et donner un nouvel élan aux dirigeants et aux peuples des deux pays pour continuer à cultiver leurs relations bilatérales.

Cette visite intervient alors que le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande poursuit son développement positif, l’année 2026 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026).

Amitié historique en pleine expansion

Le Vietnam et la Thaïlande sont deux pays d’Asie du Sud-Est unis par une amitié de longue date. La Thaïlande occupe une place importante dans le parcours du président Hô Chi Minh, parti à l’étranger à la recherche de la voie du salut national. Il est arrivé en Thaïlande en juillet 1928 et a commencé à y promouvoir le patriotisme au sein de la communauté vietnamienne.

Depuis l’établissement officiel de relations diplomatiques entre les deux pays le 6 août 1976, la coopération bilatérale s’est rapidement développée, tant en étendue qu’en profondeur. Après l’adhésion du Vietnam à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 1995, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de se renforcer, notamment depuis la publication, en février 2004, de la Déclaration conjointe sur le cadre de coopération Vietnam-Thaïlande pour la première décennie du XXIe siècle.

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont par la suite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique intégral en mai 2025.

Cette dernière étape a ouvert un nouveau chapitre de la coopération bilatérale, articulé autour de trois piliers fondamentaux : un partenariat pour une paix durable, un partenariat pour un développement durable et un partenariat pour un avenir durable.

La coopération politique a également été renforcée grâce à des échanges de délégations et à des contacts de haut niveau. Les contacts de haut niveau ont joué un rôle important dans le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance politique, jetant ainsi des bases solides pour le développement continu de l’amitié et de la coopération. Lors de ces visites, les dirigeants vietnamiens et thaïlandais ont discuté des grandes priorités et orientations visant à rendre la coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace.

Le Vietnam et la Thaïlande ont également maintenu des mécanismes de coopération et de dialogue dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et de l’économie. Une caractéristique marquante de ces relations bilatérales est la réunion conjointe des gouvernements, présidée par les Premiers ministres des deux pays, qui témoigne de leur étroite coordination en faveur d’une coopération globale.

Depuis l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global, le Vietnam et la Thaïlande ont réalisé des progrès significatifs dans leurs liens bilatéraux. Les échanges commerciaux ont connu une croissance impressionnante, la Thaïlande demeurant le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le huitième investisseur étranger dans le pays.

Le commerce bilatéral a atteint 22,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 10% par rapport à 2024. Au premier semestre 2026, il s’est élevé à 13,3 milliards de dollars, en hausse de 27% en glissement annuel. Les deux parties visent à porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars dans les meilleurs délais, de manière équilibrée et durable.

La Thaïlande compte actuellement 804 projets d’investissement valides au Vietnam, pour un capital social total supérieur à 15,4 milliards de dollars. Elle se classe au huitième rang des 153 pays et territoires investissant au Vietnam et au deuxième rang parmi les investisseurs de l’ASEAN dans le pays.

Photo : VNA/CVN

En mai 2026, les deux parties ont signé un programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031. Elles travaillent désormais à l’élaboration de mesures concrètes pour mettre en œuvre la stratégie des "Trois connectivités" prévue par ce programme d’action, en mettant l’accent sur la connectivité des chaînes d’approvisionnement, la connectivité entre les entreprises et les localités des deux pays, ainsi que la connectivité entre leurs stratégies de croissance durable.

La coopération s’étend également au-delà des secteurs traditionnels vers de nouveaux domaines, tels que la technologie des semi-conducteurs et l’économie numérique. La coopération dans les domaines de l’énergie, de la culture, du tourisme et de l’éducation continue par ailleurs d’être renforcée.

Les deux pays ont également étroitement coordonné leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, les Nations Unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Conjointement avec les autres membres de l’ASEAN, le Vietnam et la Thaïlande continuent de renforcer la solidarité au sein du bloc, de promouvoir la centralité de l’ASEAN et de soutenir les efforts visant à concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Approfondissement du partenariat stratégique global

S’inscrivant dans la continuité de cinq décennies d’amitié et de coopération fructueuses, la visite d’État au Vietnam du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida, du 14 au 16 septembre, constitue un événement historique et une étape politique majeure. Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Il s’agit également de la première visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn au Vietnam depuis son accession au trône ; auparavant, en tant que prince héritier de Thaïlande, il s’y était rendu en 1992 et en 1997.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a souligné l’importance de cette visite, non seulement sur le plan politique dans le contexte actuel, mais aussi en tant que prolongement de l’amitié et des liens étroits unissant la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais au gouvernement et au peuple vietnamiens.

La fréquence et le niveau de ces échanges témoignent de l’importance que les deux parties accordent à cette relation, ainsi que de leur compréhension mutuelle, de leur confiance politique et de leur ferme volonté de consolider et de développer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande dans les années à venir.

L’ambassadeur Pham Viêt Hùng a également mis en avant la vaste expérience de la Thaïlande en matière de préservation culturelle. Les projets mis en œuvre par la famille royale thaïlandaise au Vietnam dans les domaines de l’éducation, du développement communautaire et du bien-être social illustrent parfaitement une approche de la coopération centrée sur les populations.

Le diplomate a exprimé l’espoir que cette visite offrirait aux deux parties davantage d’opportunités de partager leurs expériences et d’étendre des modèles de coopération efficaces, afin de faire profiter directement les populations des retombées de ce partenariat stratégique intégral.

Forts des résultats positifs obtenus au cours de ces cinq décennies d’amitié et de coopération, la visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida devrait renforcer encore davantage l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus approfondie, au service des intérêts mutuels des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN