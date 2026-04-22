Le Premier ministre reçoit le chef de la diplomatie estonienne

Dans l’après-midi du 22 avril, à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, en visite officielle au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué la visite de Margus Tsahkna, accompagné d’une délégation d’entreprises estoniennes, tout en félicitant l’Estonie pour ses réalisations en matière de développement.

Il a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au renforcement de ses relations avec ses amis traditionnels, dont l’Estonie, considérée comme un partenaire prioritaire dans la région baltique et un membre actif de l’Union européenne (UE).

Sur la base des relations positives et du fort potentiel de coopération, Lê Minh Hung a appelé à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, afin de renforcer la confiance politique, ainsi qu’à dynamiser la coopération économique, commerciale et d’investissement. Il a également proposé de promouvoir les piliers communs que sont la transformation numérique, l’économie numérique et l’innovation, tout en renforçant la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de la formation.

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Le Premier ministre a en outre salué les atouts de l’Estonie dans les domaines des technologies, de l’intelligence artificielle, de l’innovation et de la transformation numérique, appelant à un renforcement du partage d’expériences, du transfert de technologies et du soutien au Vietnam dans ces secteurs prioritaires.

De son côté, Margus Tsahkna a exprimé son honneur d’être le premier chef de la diplomatie d’un pays de l’UE à effectuer une visite officielle au Vietnam après la consolidation des postes de direction et de l’appareil gouvernemental du pays.

Il a affirmé que l’Estonie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, considéré comme l’un de ses partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est, et a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale de manière plus substantielle et efficace.

Le ministre estonien a également souligné que son pays était prêt à mettre en œuvre efficacement les grandes orientations proposées, notamment en soutenant le Vietnam dans la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les technologies de l’information, l’économie numérique et l’intelligence artificielle.

À cette occasion, Margus Tsahkna a transmis l’invitation du Premier ministre estonien à Lê Minh Hung pour effectuer une visite officielle en Estonie à une date appropriée.

VNA/CVN