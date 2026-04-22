Assemblée nationale

Examiner la création de la ville de Dông Nai relevant du pouvoir central

Dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la XVI e législature, les députés examinent, lors de la séance plénière du matin du 22 avril, plusieurs projets de résolution portant notamment sur des mécanismes et politiques innovants destinés au développement de la culture vietnamienne, ainsi que sur la création de la ville de Dông Nai relevant directement du pouvoir central.

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Selon le rapport présenté par le gouvernement, dans le processus de développement de la région du Sud-Est et du pays, la province de Dông Nai a su valoriser efficacement ses atouts en matière de position géographique, de traditions historiques, de défense et de sécurité ainsi que de développement socio-culturel, pour devenir l’une des localités à forte envergure économique, figurant parmi les premières du pays.

Photo: VNA/CVN

Jouant un rôle de nœud de connexion entre les principaux corridors de développement, le plus grand centre économique national de Hô Chi Minh-Ville et les régions des Hauts plateaux du Centre, du Centre méridional et du delta du Mékong, Dông Nai bénéficie en outre d’infrastructures socio-économiques de plus en plus synchronisées et modernes, notamment dans les domaines des transports, de l’industrie, des services et de la logistique. Par ailleurs, l’aéroport international de Long Thanh, en cours de construction à un rythme soutenu, constitue un levier supplémentaire. Ces facteurs confèrent à Dông Nai les caractéristiques d’un pôle urbain à fort potentiel de développement, multi-centrique et multifonctionnel, doté d’un pouvoir d’entraînement significatif à l’échelle régionale et nationale.

La création de la ville de Dông Nai devrait ainsi générer une nouvelle dynamique de croissance, non seulement pour la localité elle-même, mais également pour l’ensemble du Sud et du pays. Cette évolution représente une transformation fondamentale du modèle de développement et de gouvernance locale, visant à ériger Dông Nai en une grande métropole capable de coopérer étroitement avec Hô Chi Minh-Ville, afin de devenir un pôle de croissance majeur, un centre de connexion économique régional et une porte d’entrée de l’intégration internationale. Elle est également appelée à constituer un modèle de développement moderne, dynamique et civilisé, servant de base à la réorganisation de l’espace de développement de toute la région du Sud-Est, conformément aux conclusions du Bureau politique.

La future ville de Dông Nai serait établie sur la base de la totalité du territoire actuel de la province, couvrant une superficie de 12.737,18 km², avec une population de plus de 4.491.400 habitants et 95 unités administratives de niveau communal. Le siège administratif resterait inchangé. L’organisation des organes du système politique serait globalement maintenue, avec la création éventuelle de nouvelles structures conformément aux règlements du Parti et aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale examinera plusieurs autres projets de résolution, notamment sur l’expérimentation du statut d’avocat public, sur des mécanismes et politiques spécifiques visant à traiter les violations du droit foncier survenues avant l’entrée en vigueur de la Loi foncière de 2024, ainsi que sur des solutions destinées à lever les obstacles affectant les projets en suspens. Les députés débattront des modalités de traitement des ressources financières liées à l’exécution de décisions d’arbitrage international. -

VNA/CVN