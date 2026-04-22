Vietnam - Arménie : vers un approfondissement des relations de défense

Dans l’après-midi du 22 avril, à Hanoï, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur d’Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan.

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Exprimant sa conviction que le mandat de Suren Baghdasaryan sera couronné de succès et contribuera à approfondir davantage les relations Vietnam - Arménie, Phan Van Giang a souligné que les deux pays entretiennent des relations d’amitié traditionnelles solides depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992. Les liens bilatéraux connaissent actuellement un développement très positif.

Photo : QDND/CVN

Le général Phan Van Giang a remercié l’Arménie, autrefois membre de l’Union soviétique, pour son soutien et son aide apportés au Vietnam dans la lutte d’hier pour l’indépendance nationale et la réunification du pays, notamment dans la formation de milliers de cadres scientifiques et techniques.

Lors de la rencontre, il a salué les résultats de la coopération de défense entre les deux pays ces derniers temps, notamment dans les domaines de l’industrie de défense et du déminage humanitaire, et a proposé de renforcer la coordination dans plusieurs axes prioritaires tels que les échanges de délégations à tous les niveaux, l’industrie de défense et la formation.

À cette occasion, il a invité le ministère arménien de la Défense à envoyer des délégations de dirigeants et d’entreprises du secteur de la défense pour participer et exposer leurs produits à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam (Vietnam Defence Expo), prévue en décembre 2026.

Appréciant le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, l’ambassadeur Suren Baghdasaryan a affirmé que l’Arménie est prête à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, dont la défense.

VNA/CVN