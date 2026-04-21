Le président sud-coréen arrive à Hanoï, entamant une visite d’État au Vietnam

Sur l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, accompagné de son épouse, est arrivé mardi après-midi du 21 avril à Hanoï, entamant sa visite d'État de quatre jours au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite constituera une étape spéciale depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a 34 ans, ouvrant la voie à un approfondissement substantiel du partenariat dans un contexte international en mutation, selon l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam.

Le diplomate a souligné que cette visite, qui fait suite à la visite d'État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en République de Corée en août 2025, revêt une importance particulière.

Cette visite d’État devrait ouvrir une nouvelle phase de développement, marquée par des orientations de long terme.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, cette visite contribuera à rapprocher les visions des deux pays et à façonner un cadre de coopération durable.

Elle intervient également à un moment clé, peu après la consolidation de la direction vietnamienne, et devrait insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales pour les rendre plus stables et durables, sur la base de la confiance entre les hauts dirigeants des deux pays.

VNA/CVN