Le Premier ministre exige d’éviter toute pénurie d’électricité et de carburants

Le matin du 22 avril, au siège du gouvernement à Hanoi, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé une réunion de travail avec le ministère de l’Industrie et du Commerce sur la mise en œuvre des missions de 2026, les difficultés rencontrées et les priorités à venir.

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>> Le Premier ministre demande de s’attaquer résolument aux obstacles institutionnels

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Les participants ont souligné la détermination du secteur à atteindre les objectifs de 2026, dans la continuité du mandat 2021-2025, afin de jeter des bases solides pour la nouvelle phase de développement et de contribuer à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVe Congrès du Parti et du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Le ministère s’emploie à appliquer les orientations du Parti, les résolutions de l’Assemblée nationale et les directives du gouvernement et du Premier ministre, en mettant l’accent sur l'amélioration de la réforme institutionnelle, le développement de la production industrielle, la garantie de la sécurité énergétique, l’expansion commerciale et le renforcement de la compétitivité.

Les discussions ont permis d’identifier les résultats obtenus ainsi que les obstacles persistants. Le chef du gouvernement a salué les efforts du secteur, notamment dans l’élaboration de politiques clés liées aux carburants dans un contexte difficile, contribuant aux performances globales du pays.

Insistant sur l’objectif de croissance à deux chiffres, il a appelé à une action coordonnée pour résoudre les problèmes en suspens et accélérer la mise en œuvre du programme d’action gouvernemental. Il a souligné que la réalisation de ces objectifs dépend fortement de la qualité et de l’efficacité du secteur, qui doit jouer un rôle moteur dans la stimulation de la production et des activités économiques.

Parmi les priorités, le ministère est invité à concrétiser rapidement les plans d’action, à définir des objectifs précis pour chaque unité et à poursuivre la réforme administrative, la décentralisation et la rationalisation de l’appareil organisationnel. Il devra également finaliser plusieurs projets de loi majeurs relatifs notamment au pétrole, à l’électricité et au commerce.

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Le Premier ministre a particulièrement insisté sur la nécessité de garantir la sécurité énergétique et d’assurer une transition énergétique équitable, soulignant que le secteur de l’Industrie et du Commerce était responsable de prévenir toute pénurie d’électricité et de carburants, quelles que soient les circonstances. Il a demandé aux parties concernées d’actualiser la Planification de l'électricité VIII, d’accélérer les projets électriques, d’optimiser l’exploitation des barrages hydrauliques et de réorganiser le système de distribution des carburants, tout en développant des réserves nationales et l’utilisation de carburants plus propres.

Enfin, le gouvernement encourage la restructuration des chaînes industrielles et d’approvisionnement, le renforcement de l’autonomie productive, la diversification des marchés d’exportation, ainsi que l’exploitation efficace des accords de libre-échange.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer la numérisation et la modernisation du système de distribution intérieur, de stimuler la consommation domestique, de renforcer l’interconnexion des bases de données et de simplifier les procédures administratives fondées sur la réutilisation des données. Il a également appelé à développer le marché intérieur, à renforcer la régulation du marché et à sanctionner strictement les infractions afin d’assurer un développement sain et durable.

VNA/CVN