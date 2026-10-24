Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite la vieille ville de Hôi An

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a visité samedi 24 octobre la vieille ville de Hôi An (Centre), dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre. Ancien port commercial parmi les plus importants d’Asie du Sud-Est, la cité fut aussi un grand carrefour d’échanges culturels entre l’Orient et l’Occident.

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Photo : VNA/CVN

À son arrivée dans la vieille ville de Hôi An, le chef du gouvernement polonais a été chaleureusement accueilli par la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, ainsi que par les autorités locales, qui lui ont offert des fleurs en signe de bienvenue.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Hôi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Lors de sa visite, le Premier ministre Donald Tusk s’est recueilli devant le monument dédié à Kazimierz Kwiatkowski. Surnommé affectueusement « Kazik » par les locaux, cet architecte polonais a joué un rôle majeur dans la préservation et la promotion des valeurs de la vieille ville de Hôi An, du sanctuaire de My Son et de l’ensemble des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê, contribuant à l’inscription des deux premiers sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, le Premier ministre Donald Tusk a déposé des fleurs en mémoire de l’architecte polonais Kazimierz Kwiatkowski, affectueusement surnommé "Kazik" par les habitants de la région.

Cet architecte a joué un rôle majeur dans la préservation et la promotion des valeurs de la vieille ville de Hôi An, du sanctuaire de My Son et de l’ensemble des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê. Son travail a contribué à la reconnaissance de Hôi An et de My Son par l’UNESCO en tant que patrimoine culturel mondial.

Il fut également l’un des premiers à déceler la valeur unique de la vieille ville de Hôi An. Près de vingt années de recherches acharnées et de démarches ardues permirent enfin son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO le 4 décembre 1999. Salué pour son œuvre pionnière en faveur du patrimoine vietnamien, il demeure l’incarnation même de l’amitié indéfectible entre le Vietnam et la Pologne.

Photo : VNA/CVN

Après les commémorations, le Premier ministre Donald Tusk et sa délégation ont arpenté les rues de la vieille ville, visitant plusieurs sites historiques et profitant de spectacles artistiques organisés en leur honneur.

Dans une ambiance chaleureuse, de nombreux habitants et touristes se sont rassemblés pour l’accueillir. Le chef du gouvernement polonais s’est prêté de bonne grâce au jeu des salutations et des photos souvenirs, marquant cette visite du patrimoine mondial de Hôi An par sa proximité et sa spontanéité.

La visite du Premier ministre polonais Donald Tusk dans la vieille ville de Hôi An illustre parfaitement l’amitié traditionnelle et les échanges culturels entre le Vietnam et la Pologne.

VNA/CVN