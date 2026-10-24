Le dirigeant Tô Lâm rencontre le ministre-président du Gouvernement flamand

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le 23 octobre le ministre-président du Gouvernement flamand, Matthias Diependaele, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a appelé la Flandre à soutenir une prochaine des relations Vietnam - Belgique au rang de partenariat stratégique, à jouer un rôle moteur dans la coopération économique et à encourager les entreprises flamandes à accroître leurs investissements au Vietnam. Il a également souhaité que la région continue de soutenir l’achèvement de la ratification et la mise en œuvre effective de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA).

Concernant les domaines de coopération concrets, le dirigeant Tô Lâm a proposé de renforcer les liens entre les écosystèmes portuaires des deux parties et de coopérer au développement de ports verts et intelligents ainsi que de chaînes logistiques modernes. Il a aussi appelé à intensifier la coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation, notamment dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies vertes.

Compte tenu des compétences de la Flandre, il a proposé que la région apporte au Vietnam un soutien technologique et des ressources dans la gestion des ressources en eau, la lutte contre le changement climatique et la prévention des inondations, des sécheresses et de l’intrusion saline, notamment dans le delta du Mékong.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, ainsi que dans le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines où le Vietnam en a un besoin urgent.

De son côté, le ministre-président Matthias Diependaele a affirmé que la Flandre considérait le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Il a pleinement souscrit aux propositions du dirigeant Tô Lâm et réaffirmé la volonté de la Flandre d’élargir la coopération dans ses domaines d’excellence, notamment les ports, la logistique, l’industrie de haute technologie et la transition verte. Il s’est également engagé à renforcer davantage les liens entre les entreprises, les centres de recherche, les établissements de formation et les collectivités locales des deux parties.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti de leurs complémentarités et de renforcer les liens entre les autorités, les entreprises et les organismes de recherche. Ils se sont également engagés à promouvoir la mise en œuvre effective de projets concrets dans les domaines portuaire et logistique, les sciences et technologies et le développement durable, afin d’approfondir les relations de coopération Vietnam - Belgique.

VNA/CVN