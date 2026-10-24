Le dirigeant Tô Lâm rencontre le ministre-président de la Wallonie

Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le 23 octobre, à Bruxelles, le ministre-président de la Wallonie, Adrien Dolimont.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le dirigeant Tô Lâm a souhaité que la Wallonie soutienne une prochaine élévation des relations Vietnam - Belgique au niveau de partenariat stratégique. Il a proposé de faire des sciences et technologies, de la santé et des sciences de la vie de nouveaux axes prioritaires de coopération, en s’appuyant sur la Commission mixte permanente Vietnam - Wallonie - Bruxelles, tout en renforçant les liens entre universités et instituts de recherche ainsi que les échanges d’étudiants.

Le dirigeant vietnamien a également encouragé les entreprises wallonnes à accroître leurs investissements et les transferts de technologies dans les industries de haute technologie, l’énergie et la transition verte. Il a appelé la Wallonie à partager son expérience et ses technologies dans l’agriculture durable, l’économie circulaire, le traitement de l’eau et la lutte contre le changement climatique.

Le ministre-président Adrien Dolimont a pleinement souscrit aux propositions du dirigeant Tô Lâm et exprimé sa volonté de renforcer les mécanismes de coopération existants, notamment dans l’éducation, la santé et la culture.

La Wallonie est également prête à élargir sa coopération à des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les biotechnologies, les sciences de la vie, l’industrie verte et l’innovation, conformément aux priorités de développement du Vietnam et dans une perspective de long terme.

À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a assisté à la cérémonie d’échange d’un protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le gouvernement wallon, portant sur la coopération dans l’agriculture, la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

VNA/CVN