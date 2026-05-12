Le FPV renforcera sa coordination avec le gouvernement et l’Assemblée nationale

Des représentants du gouvernement et de l’Assemblée nationale se sont adressés au XI e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, qui s’est ouvert mardi 12 mai à Hanoï, soulignant la coopération avec le Comité central du FPV.

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Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Vers une société harmonieuse, civilisée et progressiste où les citoyens vivent dans la prospérité et le bonheur

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a prononcé un discours sur la trajectoire socio-économique récente du Vietnam et la coordination entre le gouvernement et le Comité central du FPV.

Le dirigeant a déclaré que malgré un contexte mondial de plus en plus complexe et imprévisible qui pèse sur les tâches de développement depuis début 2026, le Vietnam a enregistré une série de résultats positifs sous la direction du Parti, en particulier du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ayant à sa tête le secrétaire général et président Tô Lâm, avec le soutien de l’Assemblée nationale, du FPV, de l’ensemble du système politique, du public, des milieux d’affaires et des partenaires internationaux.

Il a attribué ces progrès à une coordination de plus en plus substantielle et efficace entre le gouvernement et le Comité central du FPV.

Les deux parties ont œuvré ensemble pour promouvoir une plus grande union nationale, déployer des mesures de protection sociale, renforcer la communication avec le public et consolider le système politique, améliorer le contrôle et la critique sociale, lutter contre la corruption et le gaspillage, perfectionner les cadres juridiques et politiques et développer la diplomatie populaire.

Les mécanismes de partage d’informations, les réunions conjointes et la coordination interinstitutionnelle ont également été maintenus et renforcés. À l’avenir, le gouvernement et le FPV continueront de suivre les directives du Comité central du Parti, de son Politburo et de son Secrétariat afin d’approfondir leur coopération.

Parmi les tâches prioritaires figurent l’incitation des fonctionnaires, des intellectuels, des Vietnamiens de l’étranger et de tous les secteurs de la société à contribuer par leurs idées et leurs efforts à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du PCV, des stratégies de développement socio-économique, des objectifs de défense et de sécurité nationale, et du bloc de grande nationale.

L’objectif prioritaire sera d’atteindre une croissance économique à deux chiffres, de garantir le bon fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux et de bâtir une société harmonieuse, civilisée et progressiste où les citoyens jouissent de la prospérité et du bonheur, a-t-il déclaré.

Les deux parties intensifieront également leur coordination en matière de campagnes d’émulation patriotique et de protection sociale, notamment dans les zones reculées, frontalières, insulaires et à forte concentration de minorités ethniques. Douze critères prioritaires, directement liés aux communautés locales et aux citoyens, seront poursuivis.

Il a ajouté que le gouvernement continuera de travailler avec le FPV pour renforcer la participation du public à l’élaboration des politiques et des lois, améliorer la qualité de la législation, défendre la démocratie et le contrôle social, prévenir la corruption et le gaspillage, traiter les plaintes et les dénonciations des citoyens et mettre en pratique le principe "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple agit, le peuple contrôle, le peuple supervise, le peuple bénéficie".

Le gouvernement coordonnera et soutiendra la diplomatie populations et les échanges entre les peuples au sein du FPV, les organisations sociopolitiques, les associations de masse mandatées par le Parti et l’État, ainsi que les partenaires internationaux et traditionnels, afin d’optimiser les ressources et les conditions propices au développement national.

Il continuera également de se coordonner et de soutenir le FPV dans ses efforts pour développer la science et la technologie, stimuler l’innovation, construire une société numérique et accélérer la transformation numérique au sein du système du FPV.

Le gouvernement s’est engagé à collaborer avec le FPV pour réformer en profondeur le fond et les modalités de la coopération, de manière plus concrète et mesurable, en plaçant les citoyens au centre, en tant que principaux acteurs, objectif ultime et moteur de toutes les actions.

Parmi les initiatives prévues figurent un "Mois de l’écoute citoyenne", une plateforme numérique "Mat trân" accessible 24 h/24 et 7 j/7 pour recueillir les avis et recommandations des citoyens, ainsi que des programmes et des campagnes d’émulation patriotique fondés sur des données, des statistiques et la satisfaction du public.

Le gouvernement s’est également engagé à maintenir des mécanismes de coordination efficaces par le biais de projets renforçant les fonctions et les responsabilités du FPV. Il a proposé que les deux parties révisent et complètent conjointement la résolution interministérielle existante et mettent en place de nouveaux mécanismes de coordination adaptés à la structure organisationnelle restructurée et à l’évolution des besoins pratiques.

Renforcement du rôle du FPV dans la réforme institutionnelle

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a également pris la parole lors du congrès, en se concentrant sur l’élaboration de lois et la coordination entre le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Présidium du Comité central du FPV.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Elle a indiqué que le FPV avait clairement démontré son rôle important en tant qu’organe représentatif qui canalise les aspirations du peuple et les droits démocratiques pendant la XVe législature de l’Assemblée nationale et la première session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, notamment en amendant la Constitution de 2013 et en rédigeant 159 lois et une série de résolutions politiques de percée.

Le rôle du FPV a été particulièrement évident dans le renforcement du processus législatif et de la réforme institutionnelle, ainsi que dans la mise en place d’une coopération de plus en plus substantielle et efficace avec le Comité permanent de l’Assemblée nationale afin de défendre la démocratie, de renforcer la grande union nationale et d’améliorer l’efficacité institutionnelle, a-t-elle poursuivi.

Afin d’améliorer davantage la coordination, elle a proposé que le FPV et ses organisations membres continuent de promouvoir leur rôle législatif, notamment par le biais d’une critique sociale des politiques concernant les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises.

Le FPV doit véritablement devenir la voix du peuple, a-t-elle souligné, le décrivant comme un canal essentiel pour construire un système juridique démocratique, équitable, transparent et réalisable, capable de générer une croissance économique à deux chiffres, d’améliorer le niveau de vie et de garantir la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères.

Nguyên Thi Thanh a également plaidé pour une stricte harmonisation avec l’orientation législative de l’Assemblée nationale de la XVIe législature, la réalisation efficace et dans les délais impartis des tâches législatives essentielles, ainsi qu’une participation active à la révision et à la modification globales prévues de la Constitution de 2013.

Elle a exhorté le FPV à coordonner les analyses du système juridique, à recueillir l’avis du public et à proposer des améliorations au processus législatif, notamment en ce qui concerne les amendements à la Loi sur la promulgation des actes juridiques qui devraient être soumis cette année à l’Assemblée nationale.

Citant la résolution 66-NQ/TW du Politburo sur la réforme de l’élaboration et de l’application des lois et les instructions du secrétaire général et président Tô Lâm, elle a souligné la nécessité de passer d’une mentalité consistant à "faire des lois pour qu’elles soient au grand complet" à une mentalité consistant à "faire des lois pour le développement", et de "bonnes lois sur le papier" à des "bonnes lois en pratique", la satisfaction du public et des entreprises servant de mesure suprême de la qualité législative.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a également appelé le FPV à moderniser ses méthodes de communication avec le public en combinant les approches traditionnelles et la transformation numérique, afin de garantir que les directives du Parti et les lois de l’État soient largement appréhendées et suivies volontairement par les citoyens et les entreprises.

Elle a également suggéré des améliorations continues aux règlements de coordination entre le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Présidium du Comité central du FPV, une coopération plus forte sur les programmes de surveillance annuels, un suivi plus strict des recommandations post-surveillance et une transformation numérique accrue dans l’engagement des électeurs et la collecte de l’opinion publique.

L’Assemblée nationale continuera d’accompagner et travailler en étroite collaboration avec le FPV, d’écouter sincèrement ses recommandations et de créer des conditions favorables à l’accomplissement de sa mission, a-t-elle déclaré, ajoutant que leur collaboration renforcée contribuera à promouvoir la démocratie, à consolider le bloc de grande union nationale, à inspirer les aspirations au développement et à construire un puissant État de droit socialiste au Vietnam.

VNA/CVN