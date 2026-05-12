Le dirigeant Tô Lâm appelle à renforcer la grande union nationale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé à promouvoir la force de la grande union nationale et à consolider la confiance populaire, lors de l’ouverture du 11 e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, tenu le 12 mai à Hanoï.

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Dans son allocution le dirigeant vietnamien a souligné que ce congrès marquait le début d’une nouvelle phase de développement du FPV, caractérisée par un nouveau positionnement, un nouveau modèle organisationnel et de nouvelles missions. Il a indiqué que le Front devait continuer à être "le lieu où convergent les aspirations populaires", tout en reflétant la volonté du peuple, en protégeant ses intérêts légitimes et en mobilisant la force de la grande union nationale au service des objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 et 2045.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l’histoire du Vietnam a démontré que la grande union nationale constituait ainsi une tradition précieuse, une orientation stratégique du Parti communiste du Vietnam et la source de la force du Vietnam. Des luttes pour l’indépendance à la réunification nationale, jusqu’au processus actuel de renouveau et d’intégration internationale, toutes les victoires du Vietnam ont reposé sur la direction du Parti et le soutien du peuple.

Il a estimé que, dans la nouvelle période de développement, la grande union nationale ne représentait plus seulement une valeur spirituelle, mais également une capacité stratégique de développement. Elle doit permettre de mobiliser les ressources, de stimuler la créativité, de créer le consensus social et de défendre la Patrie de manière préventive et anticipée.

Il a également souligné que l’unité, dans le contexte actuel, impliquait le respect des différences légitimes, l’harmonisation des intérêts et la convergence autour de l’objectif commun de bâtir un Vietnam "pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux".

Il a insisté sur le principe selon lequel "le peuple est la racine", qu’il a présenté comme la ligne directrice de l’ensemble des activités du Front. Toutes les politiques et initiatives doivent, selon lui, répondre aux aspirations et aux intérêts légitimes de la population et contribuer à améliorer ses conditions de vie matérielles et spirituelles.

Il a appelé à renouveler les méthodes de mobilisation populaire dans un contexte de transformation rapide de la société. Selon lui, il ne suffit plus de s’appuyer sur des réunions, des documents ou des slogans, mais il faut privilégier le dialogue, la persuasion, l’exemplarité et des résultats concrets répondant aux préoccupations des citoyens.

Le dirigeant vietnamien a également demandé au Front de renforcer la qualité de ses missions de supervision et de critique sociale, en se concentrant sur les questions suscitant une forte attention de l’opinion publique et ayant un impact direct sur la vie des habitants. Il a précisé que ces activités devaient être menées dès la phase d’élaboration des politiques publiques afin de garantir leur faisabilité, leur transparence et leur dimension humaine.

Dans cette perspective, il a appelé à une meilleure mobilisation des experts, scientifiques, juristes, intellectuels et personnalités influentes, ainsi qu’à l’utilisation accrue des données et des enquêtes sociales pour appuyer les propositions du Front.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a par ailleurs plaidé pour la construction d’un Front moderne, proche de la population et engagé dans une transformation numérique effective. Il a évoqué le développement de plateformes numériques permettant aux citoyens de formuler des propositions et des recommandations à tout moment, ainsi que la mise en place d’un "Mois de l’écoute des citoyens" et d’un indice provincial de confiance sociale.

Il a également demandé aux organisations du Parti et aux autorités locales de mieux reconnaître le rôle du FPV, de respecter ses avis et de créer les conditions favorables à l’exercice de ses missions.

À l’issue de son intervention, Tô Lâm a appelé l’ensemble de la population vietnamienne, y compris les Vietnamiens résidant à l’étranger, à renforcer l’esprit de solidarité, le patriotisme et la volonté d’autonomie afin de contribuer à la mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès national du Parti et du XIe Congrès du FPV.

Il a affirmé faire de la solidarité une force motrice, de la démocratie un moteur de développement et de la confiance populaire un fondement solide de la nation.

VNA/CVN