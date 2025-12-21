Le Premier ministre exhorte le secteur de la Construction à mettre en œuvre "cinq garanties et six percées"

Le matin du 21 décembre, lors de la conférence bilan des activités de 2025 et de la mise en œuvre des missions pour 2026 du ministère de la Construction, le Premier ministre Pham Minh Chinh a résumé les résultats du secteur par les termes suivants: "institutions perfectionnées, aménagement synchronisé, infrastructures de rupture, transition verte et numérique, appareil rationalisé, unité interne renforcée, développement urbain, renouveau rural".

>> Le Premier ministre préside la 3ᵉ réunion du Comité de pilotage pour le développement du secteur économique privé

>> Le Premier ministre insiste sur l'essor substantiel et efficace du secteur privé

>> Conférence annonçant la création du Centre financier international au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Soulignant l’importance particulière de l’année 2026, marquée par la tenue du XIVᵉ Congrès national du Parti et par les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale ainsi que des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le Premier ministre a indiqué que le Parti et l’État continuaient d’identifier le développement d’infrastructures synchrones et modernes comme l’une des trois percées stratégiques, au service de l’objectif de croissance à deux chiffres.

Dans ce contexte, le Premier ministre a demandé au ministère et au secteur de la Construction de mettre en œuvre "cinq garanties et six percées". Les "cinq garanties" comprennent : des institutions ouvertes et favorables ; des infrastructures fluides ; une gouvernance intelligente ; des méthodes de travail adaptées ; et une coopération fondée sur la compréhension mutuelle. Les "six percées " portent notamment sur le renouvellement de la pensée ; la mobilisation efficace des ressources pour la réalisation des projets et ouvrages nationaux ; le développement des sciences et des technologies, la transformation numérique et verte ; le développement du logement social, avec pour objectif la construction d’un million de logements sociaux d’ici 2028 ; la diversification des modes de transport ; et la résolution des limites existantes.

Affirmant que le développement d’infrastructures synchrones et modernes revêt une importance stratégique à la fois urgente et de long terme, le Premier ministre s’est dit convaincu que l’ensemble du secteur de la Construction continuerait d’innover, d’obtenir des résultats et des réalisations encore plus marquants, contribuant à un développement rapide et durable du pays.

Distinctions honorifiques

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l'insigne des 40 ans d'adhésion au Parti et l'Ordre du Travail de première classe au ministre de la Construction, Trân Hông Minh, ainsi que des Ordres du Travail de différentes catégories à d'autres responsables du ministère de la Construction. De nombreux collectifs et individus du ministère de la Construction ont été décorés de prestigieuses distinctions par le Parti, l'État et le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a également assisté à la cérémonie d'annonce et de lancement officiel de plusieurs systèmes informatiques du ministère de la Construction, notamment : la base de données nationale sur les activités de construction et neuf bases de données spécialisées connexes ; le système centralisé de traitement des procédures administratives au niveau local ; et le portail national d'information sur les villes intelligentes.

VNA/CVN