Le Premier ministre appelle à faire valoir l’esprit de Diên Biên Phu pour son décollage

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé samedi 25 juillet la province de Diên Biên (Nord) à faire valoir l’esprit de la victoire historique de Diên Biên Phu en 1954 pour continuer d’accomplir de nouveaux exploits dans le nouveau processus de développement.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Présidant une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Diên Diên, il a salué les efforts de développement et les résultats initiaux importants enregistrés par la province du Nord-Ouest au premier semestre, les qualifiant d’une prémisse importante pour une nouvelle phase de croissance.

Diên Biên a affiché une croissance du produit intérieur brut régional de 8,67% au cours des six premiers mois de cette année, bien supérieure à la moyenne nationale de 8,18%. Elle s’est classée au premier rang national pour le décaissement des fonds d’investissement publics, atteignant 54,3% du plan.

Entre-temps, l’économie provinciale a connu une transformation structurelle positive, tirée notamment par les services (62,35%) et d’autres secteurs clés.

L’indice de la production industrielle a progressé de 16,03% sur un an; les ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a augmenté de 14,86% ; le chiffre d’affaires à l’import-export a bondi de 26,68% ; le tourisme a réalisé plus de 1.700 milliards de dôngs de recettes, et a accueilli près d’un million de visiteur (+20%).

Le chef du gouvernement a toutefois indiqué que l’échelle économique de Diên Biên reste modeste ; le taux de croissance des six premiers mois de l’année a été inférieur à son scénario prévisionnel, ce qui exerce une pression importante sur les six derniers mois pour atteindre l’objectif annuel de 11,02%.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La structure économique de la province repose sur le commerce frontalier, les services aux postes frontières, le tourisme et des industries à faible valeur ajoutée et moins durables.

La réforme administrative et l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires demeurent insuffisantes, tandis que la compétitivité provinciale laisse à désirer.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté la province à saisir les opportunités, à opérer un vrai changement de mentalité en matière de développement, à se concentrer sur la restructuration économique, à redéfinir son modèle de développement et à modifier ses méthodes de gouvernance et de gestion, à se déterminer à atteindre les objectifs de croissance et les indicateurs socio-économiques fixés et à perpétuer l’esprit de "Diên Biên Phu" pour continuer d’"accomplir de nouveaux miracles".

La province doit privilégier le développement des services comme principal moteur de croissance ; se concentrer sur la construction des zones économiques frontalières modernes à Tây Trang et A Pa Chai, faisant de Diên Biên un pôle commercial et logistique frontalier clé pour le Nord-Ouest, une porte d’entrée pour le commerce avec les pays voisins et la région ; transformer les atouts que représentent l’aéroport de Diên Biên, le vestige national spécial de Diên Biên Phu et le système des sites patrimoniaux et paysagers en ressources pour le tourisme expérientiel, a-t-il souligné.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Elle doit également accélérer le développement de son industrie de transformation et de fabrication, développer l’industrie énergétique avec notamment son système de 23 centrales hydroélectriques, proposer d’intégrer des projets éoliens et solaires au Plan national ajusté de l’électricité, mettre en œuvre le projet de mécanisme pilote de développement de l’économie de basse altitude, et développer l’agriculture spécialisée, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a également demandé à Diên Biên de concrétiser son modèle des "quatre pôles de croissance", avec comme noyau le pôle de croissance Diên Biên Phu - Muong Thanh - Muong Phang; et d’investir en priorité dans les projets d’infrastructures, de maximiser les avantages liés à l’aéroport de Diên Biên, de former des axes spatiaux stratégiques et de transformer "Diên Biên non pas en un point d’arrivée, mais en un point de connexion pour l’économie régionale".

Il a enfin souligné la nécessité de bien mettre en œuvre les politiques de protection sociale, de santé, d’éducation et de culture, de réduction durable de la pauvreté, en particulier pour les minorités ethniques et les zones frontalières ; de maintenir la stabilité politique, de garantir la sécurité et la défense nationales; d’améliorer l’efficacité des affaires extérieures et la coopération économique et culturelle avec les provinces du Nord du Laos et la province du Yunnan (Chine), contribuant ainsi à attirer les investissements, à promouvoir l’économie des postes frontières et à construire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Le même jour, à l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, le Premier ministre Lê Minh Hung est allé offrir de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh à la Maison commémorative du président Hô Chi Minh sur le site historique de la colline E2, et aux héros morts pour la Patrie au Temple commémoratif des martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière des martyrs A1.

Il a également rendu visite et offert des cadeaux à la famille de l’invalide de guerre Phi Huong Dung dans le quartier de Diên Biên Phu.

VNA/CVN