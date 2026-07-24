Campagne des 500 jours et nuits - chemin de la gratitude

Le 2 avril 2026, le Comité de pilotage national pour la recherche, la collecte et l’identification des restes des martyrs a organisé la cérémonie de lancement de la Campagne de 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des morts pour la Patrie.

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La Campagne de 500 jours et nuits vise à retrouver et collecter environ 7.000 restes de martyrs ; achever le prélèvement d’échantillons sur les tombes dont les informations restent inconnues dans les cimetières à travers tout le pays ; et de réaliser l’analyse ADN d’environ 18.000 échantillons des morts pour la Patrie.

"Je souhaite que le prélèvement d’échantillons s'effectue à l’échelle nationale afin que tous les martyrs, où qu’ils soient, puissent être retrouvés. J’espère également que le Parti et l’État créeront les conditions nécessaires pour obtenir ces échantillons d’ADN, afin que les familles comme la nôtre puissent avoir l’espoir d’identifier nos proches et de les ramener auprès de leurs familles", confie Đỗ Đức Huấn domicilié dans le hameau de Trần Phú, commune de Phong Doanh, province de Ninh Bình.

Dès le déploiement de la campagne à l’échelle nationale, les localités de tout le pays ont élaboré des plans et réparti des tâches précises.

Photo : VNA/CVN

Au cimetière des martyrs de la commune de Tuần Giáo, province de Điện Biên, les forces compétentes s’empressent de prélever des échantillons sur les restes des martyrs afin de les soumettre à l’analyse ADN. Malgré une météo changeante, entre pluie et soleil, et des sépultures anciennes à la structure complexe, le travail est mené sans interruption.

"Pour la province de Điện Biên, le nombre de martyrs est relativement élevé, avec près de 5.000 tombes dont l’identité doit être déterminée. Avec l’esprit du soldat, nous considérons qu’il s’agit d’une occasion rare pour les générations d’aujourd’hui de rendre hommage aux générations précédentes, et nous sommes déterminés à accomplir correctement les tâches qui nous sont confiées", affirme le colonel Dương Quốc Long, commissaire politique adjoint du Commandement militaire provincial de Điện Biên.

Pour le lieutenant-colonel Đào Xuân Trường qui travaille au Bureau de la politique (Commandement militaire provincial de Điện Biên), "dans l’exercice de cette mission, moi-même et les membres de l’équipe avons toujours pleinement conscience de nos responsabilités, avec la plus grande détermination et un moral élevé, afin de prélever les échantillons des restes des martyrs, de les envoyer pour analyse et de leur rendre leur identité".

Dans le cimetière des martyrs de la commune de Bảo Thắng, province de Lào Cai, une course contre la montre a également commencé. Afin de garantir une précision et une solennité absolues, une équipe interdisciplinaire ainsi que quatre équipes spécialisées de prélèvement d’échantillons ont été rapidement mises en place et déployées sur le terrain.

"Sans peur des difficultés ni de la fatigue. Le prélèvement doit être précis et conforme aux normes. Ce travail exige une exactitude absolue, car la moindre erreur pourrait affecter les résultats ultérieurs", révèle Trần Văn Thủy, technicien en dissection, Centre de médecine légale de la province de Lào Cai.

Selon le colonel Trần Duy Hưng, directeur adjoint du Département des services médicaux militaires, sous l'effet des conditions environnementales, du climat, des caractéristiques géologiques et du temps, les restes humains se dégradent rapidement. C'est pourquoi l'élaboration et l'unification des procédures relatives au prélèvement, au transport, à la remise, à la conservation et à l'archivage des restes des soldats morts pour la patrie non encore identifiés revêtent un caractère d'une extrême urgence. Il ne s'agit pas seulement d'une mission technique et professionnelle, mais également d'une véritable course contre la montre dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits".

Selon le général Nguyễn Ngọc Ngân, chef adjoint de la politique de la Région militaire 2, la Campagne des 500 jours et nuits "bénéficie d’un très large soutien de la population". Et d'ajouter que "les inspections montrent la participation de l’ensemble du système politique, en particulier des forces armées, des anciens combattants, des autorités locales".

Photos : VNA/CVN

On peut dire que tout le monde se dirige vers un objectif commun : ramener les soldats auprès de leurs noms, de leurs villages et de leurs familles. Ce n’est pas seulement une responsabilité, mais aussi un chemin de gratitude infinie. Car, même si leurs noms restent inconnus, leur gloire s’est fondue dans les montagnes et les fleuves du pays, et les ramener à leurs proches et à leur Patrie est un devoir venu du cœur.

Phuong Mai/CVN