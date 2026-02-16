Le Premier ministre adresse ses vœux du Têt et encourage les forces de sécurité

À la veille du Nouvel An lunaire du Cheval (Bính Ngọ) 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite aux forces chargées de la sécurité routière et de la cybersécurité, les exhortant à accélérer la modernisation, la transformation numérique et la lutte résolue contre les infractions afin de garantir la sécurité nationale et la vie des habitants.

Dans l’après-midi du 16 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu auprès des forces en service afin de leur présenter ses vœux du Têt Bính Ngọ (Nouvel An lunaire du Cheval) 2026 et d’inspecter les dispositifs permanents garantissant l’ordre et la sécurité routière ainsi que la cybersécurité relevant du ministère de la Police.

Lors de sa visite au Département de la police de la circulation du ministère de la Police, le chef du gouvernement a adressé ses encouragements et exprimé sa reconnaissance aux agents mobilisés pour assurer la sécurité routière, alors que la population se réunit en famille pour célébrer le Nouvel An.

Accélérer la transformation numérique

Souhaitant que la police de la circulation demeure pionnière et exemplaire au service du peuple, il a demandé d’accélérer la transformation numérique afin de réduire les tâches manuelles, de renforcer le contrôle par la numérisation et de sanctionner fermement les comportements négatifs liés à la circulation.

Le Premier ministre a également appelé à une meilleure coordination avec les ministères et secteurs concernés pour maîtriser la situation du trafic, contribuant ainsi à garantir la sécurité, la stabilité sociale dans la nouvelle ère.

Il a souligné que face à la modernisation croissante des moyens de transport, les outils de gestion doivent être tout aussi modernes, avec un renforcement des infrastructures, l’achèvement rapide des projets de modernisation et une optimisation efficace des investissements.

Il a en outre demandé à la police de la circulation de poursuivre la réorganisation de son appareil et d’élever encore le niveau professionnel de ses cadres et agents.

Le chef du gouvernement a ensuite inspecté et encouragé les forces en mission au carrefour Nguyên Van Cu - Ngoc Thuy, à Hanoï.

Au Centre national de cybersécurité, le Premier ministre a présenté ses vœux du Têt et contrôlé les permanences des cadres et soldats du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies.

Il a salué les résultats marquants obtenus en 2025, notamment l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, organisée par le Vietnam.

Le Premier ministre a demandé au Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité de remplir efficacement trois fonctions essentielles.

Il s’agit de suivre étroitement la situation et conseiller le Parti et l’État sur la protection de la sécurité et de la souveraineté nationale dans le cyberespace ; d’assurer efficacement la gestion étatique dans ce domaine ; et d’agir en première ligne dans la lutte contre la cybercriminalité et les cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts nationaux, à la vie des citoyens et au développement socio-économique.

