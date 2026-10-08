Le PM Lê Minh Hung part pour une visite officielle au Laos et au Cambodge

Le 8 octobre, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, a quitté Hanoï pour une visite officielle au Laos et au Cambodge du 8 au 10 octobre, sur invitation de ses homologues lao Saleumxay Kommasith et cambodgien Hun Manet.

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La délégation officielle accompagnant le Premier ministre comprend, entre autres, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d'armée Phan Van Giang ; le ministre de la Police, le général d'armée Luong Tam Quang ; et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh.

Il s'agit de la première visite officielle du chef du gouvernement vietnamien au Laos et au Cambodge, réaffirmant la haute priorité accordée par le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens aux deux pays voisins. Cette démarche contribue à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et les liens stratégiques entre le Vietnam et le Laos, et les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

C'est aussi une concrétisation de la ligne politique extérieure du XIVe Congrès national du Parti et des résolutions stratégiques du Bureau politique, accordant la plus haute priorité aux relations de voisinage avec le Laos et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

L'objectif central de ce déplacement est de promouvoir la mise en œuvre des accords et engagements convenus entre les hauts dirigeants vietnamiens et leurs homologues lao et cambodgiens, afin de rendre les relations avec ces deux pays voisins plus substantielles et efficaces, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

VNA/CVN