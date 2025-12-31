TSMC lance la production de masse de semi-conducteurs ultra-performants 2nm

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé avoir lancé la production de puces ultra-performantes 2nm, qui ouvrent la voie à des performances accrues pour l'intelligence artificielle (IA).

"La technologie 2nm (N2) de TSMC a commencé sa production en série au quatrième trimestre 2025, comme prévu", a fait savoir le groupe dans un communiqué non daté publié sur son site internet, le 31 décembre.

Ceci alors que les dépenses relatives à l'IA s'envolent au niveau mondial : elles devraient atteindre quelque 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, et plus de 2.000 milliards en 2026, soit près de 2% du PIB mondial.

Ces puces 2nm constituent "la technologie la plus avancée de l'industrie des semi-conducteurs en termes de densité et d'efficacité énergétique", selon TSMC.

Ces composants doivent être produits à "Fab 22", une installation de l'entreprise située à Kaohsiung, ville portuaire du Sud de Taïwan (Chine).

Les puces produites par TSMC sont utilisées dans une large gamme de produits, allant des missiles aux smartphones. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est par ailleurs le principal fabricant mondial de semi-conducteurs. Il compte comme clients Nvidia ou encore Apple qui dépensent des milliards de dollars pour acquérir puces, serveurs et centre de données.

Et c'est à Taïwan (Chine) que sont fabriqués plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète, et près de la totalité des plus avancés, nécessaires au fonctionnement de l'IA.

Taïwan (Chine) domine le domaine des puces électroniques. TSMC a ainsi investi dans des sites de production aux États-Unis, au Japon et en Allemagne.

Mais au cours d'un entretien avec l'AFP au début du mois, François Chih-chung Wu, un haut responsable taïwanais a déclaré que cette île prévoyait de maintenir la production des puces "les plus avancées", et que Taïwan (Chine) conserve "un rôle indispensable dans le domaine des puces".

