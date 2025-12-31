La Bulgarie s'apprête à adopter l'euro

La Bulgarie s'apprête à passer à l'euro dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, et à devenir ainsi le 21 e pays à adopter la monnaie unique européenne, une intégration dont certains redoutent qu'elle n'alimente l'inflation et n'accentue l'instabilité politique.

>> Zone euro : l'inflation ralentit en octobre à 2,1% sur un an

>> L'inflation en zone euro éloigne la perspective d'une nouvelle baisse des taux

>> Zone euro : la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre

Photo : AFP/VNA/CVN

À minuit (22h00 GMT le 31 décembre), le petit État des Balkans de 6,4 millions d'habitants dira adieu à 2025 mais aussi à sa monnaie, le lev, en circulation depuis la fin du XIXe siècle.

Cette entrée dans la zone euro doit permettre de dynamiser l'économie du pays dans l'Union européenne, qu'il a rejoint en 2007, de renforcer ses liens avec l'Ouest de l'Europe, espèrent ses dirigeants.

Cependant, la Bulgarie fait face à des défis importants, après les manifestations anticorruption qui ont récemment renversé le gouvernement de coalition conservateur en place depuis moins d'un an, et avec la perspective de nouvelles élections législatives, les huitièmes en cinq ans.

Le Premier ministre démissionnaire Rossen Jeliazkov a néanmoins affirmé le 30 décembre avoir le sentiment du travail accompli.

"La Bulgarie termine l'année avec un PIB de 113 milliards d'euros et une croissance économique de plus de 3%, ce qui nous place parmi les cinq premiers pays de l'UE", a-t-il déclaré.

Quant à l'inflation, ses causes "n'ont rien à voir avec l'euro : elles sont liées à la hausse du pouvoir d'achat" et à une économie moins corrompue, a-t-il affirmé.

Files d'attente

Nombre de Bulgares redoutent que l'introduction de l'euro ne contribue à une spirale inflationniste, alors que par exemple les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté de 5% sur un an en novembre, selon l'Institut national de statistique.

"Malheureusement, les prix des produits ne correspondent plus à ceux en leva (le pluriel du lev, ndlr) : 40 leva, ce n'est pas 20 euros mais 30 euros pour certains produits", affirme Turgut Ismail, 33 ans, propriétaire d'une petite pâtisserie, quand le taux de change a été fixé à 1,95 lev pour un euro - un taux stable depuis 2006.

Certains se plaignent aussi de la difficulté à se procurer des euros alors que les banques ont en effet conseillé à la population de se munir de liquide, mettant en garde contre d'éventuelles perturbations des paiements par carte et des retraits aux distributeurs dans la nuit du Nouvel An.

Des commerçants assurent de leur côté ne pas avoir reçu les "packs de démarrage" en euros qu'ils avaient commandés.

Le 30 décembre, sous un beau soleil d'hiver, des files d'attente se sont formées devant la Banque nationale de Bulgarie et les bureaux de change de la capitale Sofia, pour se procurer des euros, a constaté un journaliste de l'AFP.

Elena Shemtova, 37 ans, propriétaire d'une petite galerie et d'une boutique de bijoux dans le centre-ville, se veut toutefois optimiste. "Nous ressentirons les difficultés au début, il y aura des problèmes pour rendre la monnaie, mais d'ici un mois nous nous y serons habitués", dit-elle.

Selon le dernier Eurobaromètre de la Commission européenne, 49% des Bulgares sont opposés à la monnaie unique.

Et dans le contexte d'instabilité politique du pays, tout problème lié à l'introduction de l'euro sera exploité par les responsables politiques anti-UE, estime Boryana Dimitrova, de l'institut de sondage Alpha Research.

"Il y aura des défis, mais nous comptons sur la tolérance et la compréhension des citoyens comme des entreprises", a appelé M. Jeliazkov, soutenant que "l'introduction de l'euro aura un effet positif à long terme sur l'économie bulgare et sur l'environnement dans lequel le pays se développe".

Avant la Bulgarie, la Croatie, en janvier 2023, était le dernier pays à avoir adopté la monnaie unique, introduite initialement le 1er janvier 2002 dans douze pays de l'UE. Cela portera à plus de 350 millions le nombre d'Européens utilisant l'euro.

AFP/VNA/CVN