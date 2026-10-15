La Bourse de Paris finit en hausse malgré l'inflation américaine plus forte que prévu

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,58% mercredi 14 octobre, résistant à une inflation américaine plus forte que prévu, l'indice vedette ayant été aidé par les valeurs défensives et un petit rebond du luxe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a gagné 45,48 points pour terminer à 7.873,11 points. Il avait fini quasi stable (-0,07%) mardi, à 7.827,63 points.

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 0,6 % sur un mois en septembre, tirés par une flambée des prix des carburants, selon les données du Bureau of Labor Statistics. L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et l'alimentation, a quant à elle augmenté de 0,3%. Sur un an, les prix ont progressé de 3,7% et l'inflation sous-jacente a atteint 2,6%.

"Le consensus attendait un rebond de l'inflation, mais la progression d'un mois à l'autre de l'inflation sous-jacente est assez sensible", souligne Alexandre Baradez. "Cela traduit une transmission de la hausse des prix de l'énergie au reste de l'économie", qui "devient un coût dans les chaînes de production et de distribution", poursuit-il.

Sur le marché obligataire, le rendement français à dix ans montait à 4,87% en fin de séance, contre 4,84% mardi 13 octobre. Le taux allemand, référence de la zone euro, était stable à 3,46%.

Le dollar profitait de la hausse des taux américains et gagnait 0,67% face à l'euro, à 1,1125 dollar pour un euro.

Défensives et luxe recherchés

Les valeurs défensives, soit les entreprises dont on continue d'acheter les produits même quand l'économie ralentit, ont été recherchées mercredi 14 octobre. La santé et l'alimentation ont par exemple été les secteurs les plus en hausse de la séance.

Danone a signé la plus forte hausse du CAC 40 (+2,62% à 60,28 euros). Ailleurs sur la cote, L'Oréal a pris 1,82% à 394,20 euros et Sanofi 1,53% à 71,82 euros.

L'aéronautique et la défense ont aussi progressé : Airbus a pris 1,99 % à 190,22 euros et Thales 1,77% à 224,70 euros.

Le luxe a poursuivi son rebond après sa nette baisse de mardi 13 octobre, provoquée par les ventes décevantes de LVMH. Kering a gagné 1,50% à 213,15 euros, LVMH 1,43% à 389,55 euros et Hermès 0,86% à 1.295,50 euros.

AFP/VNA/CVN