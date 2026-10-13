Le FMI relève sa prévision 2026 pour l'économie mondiale

Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement relevé mardi 13 octobre sa prévision de croissance mondiale pour 2026, décrivant une économie planétaire " fragmentée ", tiraillée entre les dynamiques contradictoires de la flambée des prix de l'énergie et du boom des investissements dans l'IA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans ses prévisions actualisées dévoilées à Bangkok, le FMI attend une croissance planétaire de 3,1% (+0,1 point par rapport aux prévisions de juillet) contre 3,5% en 2025, avant une accélération à 3,4% en 2027 (chiffre inchangé).

La révision vient des bonnes performances des économies avancées, notamment asiatiques, dopées par le boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) : États-Unis (croissance attendue de 2,3%, chiffre inchangé malgré le choc de l'énergie), Taïwan (Chine) (10,7%), République de Corée (3,3%)...

À l'inverse, les pays émergents pâtissent de la flambée des prix des hydrocarbures générée par le conflit au Moyen-Orient, qu'ils tentent d'amortir à coup de subventions absorbant leurs marges budgétaires déjà limitées. Une "trajectoire à deux vitesses", constate le Fonds.

"L'économie mondiale a fait preuve de résilience, mais cette résilience est mise à rude épreuve, avec des risques orientés à la baisse", avertit Silvana Tenreyro, cheffe économiste du FMI.

"Vents contraires"

Alors que les ratios des dettes publiques s'envolent, y compris dans les économies avancées, le FMI appelle les gouvernements à réduire leurs dépenses et à mieux gérer leur endettement: une équation compliquée pour les pays en développement.

"Nous préconisons un équilibre entre les besoins immédiats liés à l'inflation - la sécurité alimentaire et énergétique - et la nécessité de préserver la stabilité à moyen terme", insiste Deniz Igan, cheffe de la division de recherche du FMI.

Dans ce contexte, "les vents contraires liés à une guerre prolongée (au Moyen-Orient) et à des tensions géopolitiques persistantes pourraient raviver les pressions inflationnistes, peser sur les situations budgétaires, et frapper le plus durement les pays importateurs d'énergie et à faible revenu", note le Fonds.

Parallèlement, la dynamique positive liée à l'IA "pourrait s'arrêter brutalement si les attentes concernant les bénéfices et gains de productivité du secteur étaient révisées à la baisse, freinant l'investissement et durcissant les conditions financières", relève-t-il.

Interrogée par l'AFP, Mme Tenreyro a déclaré que l'IA avait été un moteur économique majeur, contribuant à près de la moitié de la croissance du commerce mondial entre 2023 et 2025... atout à double tranchant si la tendance s'inverse.

Face aux multiples risques, "la stabilité macroéconomique et financière constitue votre première ligne de défense. C'est une source de sécurité", a rappelé mercredi 7octobre la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Effet climat en France

Au-delà des États-Unis et de l'Asie, la zone euro montre également des signes de solidité, avec une croissance revue à la hausse (+0,2 point) pour 2026, au-delà désormais de 1%.

La tendance est portée par l'Allemagne qui, après trois années difficiles dont deux de récession, connaît une vive accélération de sa croissance à 1,3% (+0,6 point), ainsi que par l'Espagne avec une croissance de 2,5% (+0,4 point).

À l'inverse, la France fait figure d'exception, avec une révision à la baisse (-0,2 point) par rapport aux prévisions de juillet, et une croissance désormais attendue à tout juste 0,4% cette année avant une très légère amélioration en 2027, à 0,7% (chiffre là aussi abaissé).

Pour le FMI, la situation française s'explique par l'impact des événements climatiques, vagues de chaleur et incendies durant l'été, mais aussi par une vive incertitude politique et budgétaire.

Forte contraction au Moyen-Orient

Sans surprise, le Moyen-Orient et l'Asie centrale souffrent des effets du conflit : l'Arabie saoudite devrait terminer l'année sur une contraction de 3,3% de son économie (-5 points).

Ailleurs dans la région, le recul du PIB attendu en 2026 est encore plus marqué : -16% pour l'Irak, presque autant pour le Qatar, -16,7% pour le Koweït ou encore -11,3% pour Bahreïn, alors que l'Iran devrait subir une contraction de 7,6%.

Le Fonds estime a indiqué que la région devrait rebondir rapidement une fois le conflit terminé, mais une grande incertitude persiste.

Parmi les autres principales économies, la Chine continue de ralentir, avec une croissance désormais attendue à 4,5% cette année et à tout juste 4% en 2027 (chiffres abaissés), plombée par une demande intérieure désespérément faible.

À l'inverse, l'Inde connaît une forte révision (+0,6 point) pour cette année, avec une croissance désormais attendue à 7%, profitant de sa forte demande intérieure et de la solidité de son secteur des services.

AFP/VNA/CVN