La croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir en 2026

La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 200.000 barils par jour (bpj) en 2026 d'une année sur l'autre, un chiffre inférieur aux prévisions de septembre, a annoncé mardi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Ce chiffre a été publié par l'OPEP dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier. La demande des pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) devrait reculer d'environ 200.000 bpj en 2026, tandis que celle des pays hors OCDE devrait augmenter d'environ 400.000 bpj.

Dans son précédent rapport de septembre, l'OPEP prévoyait une croissance de la demande mondiale de pétrole de 400.000 bpj pour 2026.

Toutefois, malgré cette prévision à la baisse pour 2026, le rapport a relevé ses prévisions pour 2027, prédisant une augmentation de la demande mondiale de pétrole d'environ 2,6 millions de bpj, contre une estimation précédente de 2,4 millions de bpj.

Selon le rapport publié mardi 13 octobre, cette révision à la hausse s'explique par des attentes de demande accrues tant pour les pays de l'OCDE que pour ceux hors OCDE.

"La demande de pétrole en 2026 ralentira effectivement, comme prévu actuellement, et sera soutenue l'année suivante par la nécessité de reconstituer les stocks pétroliers à grande échelle", a également indiqué le rapport.

Xinhua/VNA/CVN