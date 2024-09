L'Indonésie démantèle un réseau de trafic de bébés

Le chef de la police de Depok, Arya Perdana, a déclaré que ce groupe criminel avait publié des publicités sur les bébés via Facebook. L'enquête a révélé un plan selon lequel des bébés étaient annoncés sur Facebook, avec des prix allant de 10 millions à 15 millions de rupiahs (645-968 dollars) chacun, a-t-il déclaré. Les trafiquants ont ensuite transporté les bébés à Bali, où ils ont été revendus jusqu'à 45 millions de rupiahs chacun. Décrivant ce groupe criminel comme bien organisé, Arya a révélé que le groupe avait déjà réalisé cinq transactions à Bali et exploitait même un système de précommande. Il a également noté que le syndicat ciblait les pays étrangers en tant qu'acheteurs potentiels. Huit personnes âgées de 22 à 41 ans ont été arrêtées. Ils font face à des accusations liées à la traite des êtres humains et aux violations des lois sur la protection de l'enfance. Parmi les personnes interpellées figuraient quatre parents vendant leurs enfants, d'autres individus agissant comme éclaireurs, acheteurs, intermédiaire et courtier gérant les transactions.

VNA/CVN