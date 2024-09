Une campagne de vaccination contre la polio débute à Gaza malgré le conflit

Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a débuté dimanche 1 er septembre dans la bande de Gaza, où plus de 2 millions de personnes sont toujours aux prises avec la grave crise humanitaire causée par le conflit entre le Hamas et Israël.

>> Près de 3 millions de doses de vaccin contre la polio livrées à Gaza depuis le 7 octobre

>> Israël et le Hamas acceptent de faire des pauses pour vacciner contre la polio



>> Une campagne de vaccination des enfants contre la polio débutera le 1er septembre à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La campagne a commencé dans le centre de Gaza, notamment dans la ville de Deir al-Balah et dans les camps de réfugiés de Nuseirat, Maghazi et Bureij. La deuxième phase est prévue pour jeudi 5 septembre à Khan Younis, dans le sud de Gaza, tandis que le nord de Gaza devrait être couvert à partir du 9 septembre.

Le ministère palestinien de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a mis en place des centres de vaccination dans les hôpitaux, les cliniques, les écoles et les abris de l'enclave palestinienne.

Les Nations unies ont livré 1,2 million de doses du vaccin oral contre la polio en vue d'immuniser quelque 640.000 enfants. Chaque enfant de 0 à 10 ans devrait recevoir deux doses, a indiqué Iyad al-Jabri, directeur de l'hôpital al-Aqsa de Deir al-Balah.

Le premier cas de polio confirmé depuis 25 ans à Gaza a été signalé à Deir al-Balah à la mi-août.

L'UNRWA a indiqué que plus de 1.000 de ses employés participaient à la campagne, qui espère atteindre plus de 600.000 enfants. Sam Rose, directeur par intérim des opérations de l'UNRWA à Gaza, a déclaré que leurs équipes travailleraient dans des cliniques, des centres de santé et des abris pour administrer les vaccins.

Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a appelé à un cessez-le-feu permanent pour assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination, et a exprimé sa gratitude aux équipes de l'ONU impliquées.

Un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a démenti samedi les informations faisant état d'un cessez-le-feu général pour faciliter la vaccination, confirmant uniquement la création d'un couloir humanitaire et de zones sûres désignées pour l'administration du vaccin.

Xinhua/VNA/CVN